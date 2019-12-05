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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 10 Lite karanlık şablon çalışmaları karşınızda

    Yüksek fiyat etiketlerine sahip olan Galaxy Note 10 modeli için alternatif olması planlanan Galaxy Note 10 Lite modeli de fiyat konusunda abisinden geri kalmayacak.
    1 hf.
    1,5b
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    5
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 10 Lite karanlık şablon çalışmaları karşınızda

    Samsung’un Galaxy Note 10 serisine biraz daha uygun fiyatlı Galaxy Note 10 Lite modelini getireceği ve bunu da bazı bölgelerde Galaxy A81 adıyla pazarlayacağı iddiaları giderek güçleniyor. Son tasarım iddialarına göre şablon çalışmaları hazırlandı.

    Galaxy Note 10 Lite özellikleri ve fiyatı

    Şablon çalışmalarından Galaxy Note 10 Lite modelinin düz bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Arka kısımda ise kavisli. Ayrıca Galaxy A80 modelinden hatırladığımız kızaklı yapı da yer almıyor. Ekranda delikli çentik tasarımına yer verilmiş.

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    Arka kısımda kare şeklinde kamera yuvası görülüyor ve üçlü bir kamera paketi olacak. Alt kısımda 3.5mm kulaklık girişi ve S-Pen yuvası mevcut. Parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre olacak.

    Galaxy Note 10 Lite modelinin beklenen özellikleri 6.5-6.7 inç arasında ekran boyutu, Exynos 9810 yonga seti, 6GB RAM, Android 10 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor. 800$ civarında fiyatlanması beklenen model için henüz bir çıkış tarihi yok.

    Galaxy Note 10 Lite karanlık şablon çalışmaları karşınızda



    https://www.gizmochina.com/2019/12/05/samsung-galaxy-note-10-lite-galaxy-a81-renders-show-presence-of-3-5mm-audio-jack/ Yorum Yaz
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    Ussuz 1 hf.
    Note 10 more lite bekliyoruz
    Yanıtla +1
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    TR fiyatı 7000/8000 aşağı olmaz heralde!
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    borukuzen 1 hf.
    Bu Samsung Ceo'su her kimse, beyni bir hastalığa mı yakalandı nedir.



    Gir şu an Amazon'un Amerika sitesinde Note 10 720 Dolar seviyesinde.



    Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar anlamıyorum.

    Bi Türkiye fiyatını düşürmüyor fırsatçılar...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    WatchAndLearnn 4 gün borukuzen
    Amerikada ve avrupada çok düşüyor fiyat 900 dolara çıkan samsung telefonlar 5-6 ay sonra 600 dolara kadar geriliyor. Ama türkiyede daha çok artıyor. Bence samsungun türkiye için özel fiyatlandırmaya gitmesi gerekiyor. Amiral gemilerinin satmasını istiyorsa. En azından S10 plusun şuan 7500 tl den değilde bi 6000 tl hatta 5500 tl civarlarına kadar düşürmesi gerekiyordu .....
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    snny 1 hf.
    800$ ve Lite?
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