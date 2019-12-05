Galaxy Note 10 Lite karanlık şablon çalışmaları karşınızda

Samsung’un Galaxy Note 10 serisine biraz daha uygun fiyatlı Galaxy Note 10 Lite modelini getireceği ve bunu da bazı bölgelerde Galaxy A81 adıyla pazarlayacağı iddiaları giderek güçleniyor. Son tasarım iddialarına göre şablon çalışmaları hazırlandı.

Galaxy Note 10 Lite özellikleri ve fiyatı

Şablon çalışmalarından Galaxy Note 10 Lite modelinin düz bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Arka kısımda ise kavisli. Ayrıca Galaxy A80 modelinden hatırladığımız kızaklı yapı da yer almıyor. Ekranda delikli çentik tasarımına yer verilmiş.

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Arka kısımda kare şeklinde kamera yuvası görülüyor ve üçlü bir kamera paketi olacak. Alt kısımda 3.5mm kulaklık girişi ve S-Pen yuvası mevcut. Parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre olacak.

Galaxy Note 10 Lite modelinin beklenen özellikleri 6.5-6.7 inç arasında ekran boyutu, Exynos 9810 yonga seti, 6GB RAM, Android 10 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor. 800$ civarında fiyatlanması beklenen model için henüz bir çıkış tarihi yok.

https://www.gizmochina.com/2019/12/05/samsung-galaxy-note-10-lite-galaxy-a81-renders-show-presence-of-3-5mm-audio-jack/