Galaxy Note 10 satışları sert düşüşü engelledi

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Geçen yıl özellikle bellek fiyatlarındaki artışlar sayesinde tarihinin en güçlü mali tablolarına ulaşan Samsung bu yıl ise tersine büyük kayıplar yaşıyor. Galaxy Note 10 satışları son çeyrekte düşüşü biraz yumuşattı.

Pamuk ipliğine döndü

Samsung’un amiral gemisi seviyesinde fiyat çıtasını iyice yukarı çekmesi tüketicilerin biraz daha alt seviyelere odaklanmasına sebep oluyor. Aynı Apple gibi Samsung da üst seviye segmentte sıkıntı yaşıyor. Buna bir de bellek gelirlerindeki düşüşün eklenmesi sıkıntıyı arttırıyor.

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Yapılan açıklamaya göre üçüncü çeyrekte firmanın elde ettiği gelir 53 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 5 civarında bir düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise yüzde 56 düşüşle 6.71 milyar dolara geriledi.

Düşüşü biraz kesen ise Galaxy Note 10 ve Galaxy A serisi satışları oldu. 25 milyar dolar gelir elde eden bölüm yüzde 17 artışla 2.5 milyar dolar faaliyet karına imza attı. Son 6 çeyrekteki en yüksek rakam bu oldu. Panel bölümü de artışla 1 milyar dolar faaliyet karı getirdi.

Kurumsal cihaz bölümü düz bir seyir izlerken diğer tüm bölümlerin faaliyet karları düşüş gösterdi. Yarı iletken bölümü ise tek başına Intel’i geçtiği dönemlerden şimdi mobil bölümü geçmeye çalışan bir pozisyona gelmiş durumda. Son 3 yılın en düşük rakamlarına gelen bölümün yılı düşüşle kapatması bekleniyor.

Samsung yılın son çeyreğinde ise Galaxy A serisinden beklenti içerisinde. Amiral gemisi satışlarında mevsimsel olarak düşüş bekleniyor. Görüntüleme sensöründe ve panel üretiminde yine artış bekleniyor. Bununla birlikte bellek ve kurumsal satışlarda düşüş olacak.

https://www.theverge.com/2019/10/30/20941185/samsung-earnings-q3-2019-galaxy-note-10-sales