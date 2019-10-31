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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 10 satışları sert düşüşü engelledi

    Samsung’un adeta lokomotifi haline gelen yarı iletken bölümü artık firmayı dibe doğru sürüklemeye başladı. Bölüm son yılların en düşük karına imza atmış durumda.
    2 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 10 satışları sert düşüşü engelledi
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    Geçen yıl özellikle bellek fiyatlarındaki artışlar sayesinde tarihinin en güçlü mali tablolarına ulaşan Samsung bu yıl ise tersine büyük kayıplar yaşıyor. Galaxy Note 10 satışları son çeyrekte düşüşü biraz yumuşattı.

    Pamuk ipliğine döndü

    Samsung’un amiral gemisi seviyesinde fiyat çıtasını iyice yukarı çekmesi tüketicilerin biraz daha alt seviyelere odaklanmasına sebep oluyor. Aynı Apple gibi Samsung da üst seviye segmentte sıkıntı yaşıyor. Buna bir de bellek gelirlerindeki düşüşün eklenmesi sıkıntıyı arttırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü tanıtıldı"

    Yapılan açıklamaya göre üçüncü çeyrekte firmanın elde ettiği gelir 53 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 5 civarında bir düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise yüzde 56 düşüşle 6.71 milyar dolara geriledi.

    Düşüşü biraz kesen ise Galaxy Note 10 ve Galaxy A serisi satışları oldu. 25 milyar dolar gelir elde eden bölüm yüzde 17 artışla 2.5 milyar dolar faaliyet karına imza attı. Son 6 çeyrekteki en yüksek rakam bu oldu. Panel bölümü de artışla 1 milyar dolar faaliyet karı getirdi.

    Kurumsal cihaz bölümü düz bir seyir izlerken diğer tüm bölümlerin faaliyet karları düşüş gösterdi. Yarı iletken bölümü ise tek başına Intel’i geçtiği dönemlerden şimdi mobil bölümü geçmeye çalışan bir pozisyona gelmiş durumda. Son 3 yılın en düşük rakamlarına gelen bölümün yılı düşüşle kapatması bekleniyor.

    Samsung yılın son çeyreğinde ise Galaxy A serisinden beklenti içerisinde. Amiral gemisi satışlarında mevsimsel olarak düşüş bekleniyor. Görüntüleme sensöründe ve panel üretiminde yine artış bekleniyor. Bununla birlikte bellek ve kurumsal satışlarda düşüş olacak.



    https://www.theverge.com/2019/10/30/20941185/samsung-earnings-q3-2019-galaxy-note-10-sales Yorum Yaz
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    Doanc4n 2 sa. en beğenilen
    başlığı okuyorum, içeriği okuyorum kafam karıştı. sonradan farkettim sorun bende değilmiş.
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    koyunsavar 1 sa.
    Sorun tam olarak samsung ta. Uzaya milletin fotoğrafını göndermektense Ekrem e sakal atsalar herkes rahatlayacak
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Doanc4n 2 sa. en beğenilen
    başlığı okuyorum, içeriği okuyorum kafam karıştı. sonradan farkettim sorun bende değilmiş.
    Yanıtla +6
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