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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iQOO U1 tanıtıldı: 6.53 inç ekran, üç arka kamera, uygun fiyat

    Vivo'nun alt markası olarak faaliyet gösteren iQOO, yeni bir uygun fiyatlı telefon çıkardı. İQOO U1, 6.53 inç delikli ekran ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh batarya ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iQOO U1 tanıtıldı: 6.53 inç ekran, üç arka kamera, uygun fiyat
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    Vivo bugün Çin'de iQOO markası altında uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon duyurdu. iQOO U1 olarak adlandırılan cihaz 2340 × 1080 piksel çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranına sahip 6.53 inç IPS LCD ekran taşıyor.

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    Akıllı telefonun ekranında 8 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik var. Vivo iQOO U1, Snapdragon 720G yonga setinden güç alıyor. Aynı zamanda 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut.

    iQOO U1 tanıtıldı: 6.53 inç ekran, üç arka kamera, uygun fiyat
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    Fiyatı da belli oldu

    Cihaz ayrıca yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı, 18 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil, USB-C bağlantı noktasıyla geliyor. Arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro lensten oluşan üçlü kamera sistemine yer verilmiş.

    iQOO U1 tanıtıldı: 6.53 inç ekran, üç arka kamera, uygun fiyat
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    Akıllı telefon kutudan Android 10 tabanlı iQOO UI arayüzüyle çıkıyor. Vivo iQOO U1'in satışları 23 Temmuz itibarıyla başlayacak. Mavi, Siyah ve Beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan cihazın fiyat etiketleri şu şekilde:

    • 6/64 GB - 171 dolar
    • 6/128 GB - 200 dolar
    • 8/128 GB - 228 dolar


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