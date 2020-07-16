iQOO U1 tanıtıldı: 6.53 inç ekran, üç arka kamera, uygun fiyat

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Vivo bugün Çin'de iQOO markası altında uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon duyurdu. iQOO U1 olarak adlandırılan cihaz 2340 × 1080 piksel çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranına sahip 6.53 inç IPS LCD ekran taşıyor.

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Akıllı telefonun ekranında 8 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik var. Vivo iQOO U1, Snapdragon 720G yonga setinden güç alıyor. Aynı zamanda 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut.

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Fiyatı da belli oldu

Cihaz ayrıca yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı, 18 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil, USB-C bağlantı noktasıyla geliyor. Arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro lensten oluşan üçlü kamera sistemine yer verilmiş.

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Akıllı telefon kutudan Android 10 tabanlı iQOO UI arayüzüyle çıkıyor. Vivo iQOO U1'in satışları 23 Temmuz itibarıyla başlayacak. Mavi, Siyah ve Beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan cihazın fiyat etiketleri şu şekilde:

6/64 GB - 171 dolar

6/128 GB - 200 dolar

8/128 GB - 228 dolar

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