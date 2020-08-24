Galaxy Note 20 Ultra ve Tab S7 modellerinde yeşil ekran sorunu başladı

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Son dönemde mobil cihaz ekranlarında bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkan yeşil renk sorunu yaygın bir hal almış durumda. OnePlus, Google, Apple gibi pek çok markanın yaşadığı bu sorun şimdi Samsung amiral gemilerinde yaşanıyor.

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Yeşil renk sorunu nedir?

Kullanıcılardan gelen raporlara göre Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy Note 20 Ultra modellerinin ekranında yeşil renk sorunu başladı. Ekran parlaklığı belirli bir seviyenin altına indiğinde yeşil ve soluk bir renk ortaya çıkıyor. Daha önce de Galaxy S20 serisinde benzer bir sorun ortaya çıkmıştı.

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Yeşil renk sorunu Snapdragon yonga setli Galaxy Note 20 Ultra modelinde ortaya çıkıyor. Ayrıca Galaxy S7 modelinin LCD ekranı nedeniyle sorunun sadece AMOLED panellere özgü olmadığı da anlaşılıyor.

Şimdilik sorunun nereden kaynaklandığı ile ilgili Samsung cephesinden bir açıklama gelmiş değil ancak ekran farklılıkları nedeniyle yazılım tabanlı olabileceği düşünülüyor zira Galaxy S20 serisinde de güncelleme sonrasında sorun kaybolmuştu.

https://www.gizmochina.com/2020/08/24/samsung-galaxy-tab-s7-note-20-ultra-green-tint-issue/

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