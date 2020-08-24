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    Galaxy Note 20 Ultra ve Tab S7 modellerinde yeşil ekran sorunu başladı

    Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy Note 20 Ultra modellerinin ekranında yeşil renk sorunu başladı. Sorunun neyden kaynaklandığı tam olarak anlaşılabilmiş değil.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 20 Ultra ve Tab S7 modellerinde yeşil ekran sorunu başladı
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    Son dönemde mobil cihaz ekranlarında bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkan yeşil renk sorunu yaygın bir hal almış durumda. OnePlus, Google, Apple gibi pek çok markanın yaşadığı bu sorun şimdi Samsung amiral gemilerinde yaşanıyor.

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    Yeşil renk sorunu nedir?

    Kullanıcılardan gelen raporlara göre Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy Note 20 Ultra modellerinin ekranında yeşil renk sorunu başladı. Ekran parlaklığı belirli bir seviyenin altına indiğinde yeşil ve soluk bir renk ortaya çıkıyor. Daha önce de Galaxy S20 serisinde benzer bir sorun ortaya çıkmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Yeşil renk sorunu Snapdragon yonga setli Galaxy Note 20 Ultra modelinde ortaya çıkıyor. Ayrıca Galaxy S7 modelinin LCD ekranı nedeniyle sorunun sadece AMOLED panellere özgü olmadığı da anlaşılıyor.

    Şimdilik sorunun nereden kaynaklandığı ile ilgili Samsung cephesinden bir açıklama gelmiş değil ancak ekran farklılıkları nedeniyle yazılım tabanlı olabileceği düşünülüyor zira Galaxy S20 serisinde de güncelleme sonrasında sorun kaybolmuştu.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/24/samsung-galaxy-tab-s7-note-20-ultra-green-tint-issue/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mert1907 (Mert Karakoç) 1 gün en beğenilen
    Çevreye duyarlılık olsun diye yapmışlar siz de amma abartıyorsunuz.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendomi (metin alkan) 6 sa.
    hakikaten neyden ne ya editör olarak böyle bir hata yapmamanızın lazım demek ki yazıyı gözden geçirmeden direkt yayına almışsınız
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    DH Misafiri 1 gün
    Üç büyük markanın diğer ikisinde yani Huawei ve Apple da ne yazılım sıkıntısı var ne de yeşil ekran....
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    loyoll (özgür bati) 1 gün
    Sorunun neden kaynaklandığı.... neyden değil.
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    cengizhan72 (cengiz han) 1 gün
    Benim anlamadığım bunlar büyük firmalar, telefonlar üretim öncesi testlerden geçmiyormu ? Fırın değilki bu ekmek yetirtiriyorlar. Ama Samsun bu normaldir.
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 gün
    Hep dış mihraklar yüzünden 🤪
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 gün en beğenilen
    Çevreye duyarlılık olsun diye yapmışlar siz de amma abartıyorsunuz.
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    bjkyener 1 gün (düzenlendi)
    Telefona verilen fazla yeşillik bozar adamıYıllar oldu hala samsung yazılım işini beceremiyor Bütün serileri donarak çalışıyor Samsung çökmeye başladı HTC yolunda telefon satamıyorlar (satışları geçen seneye göre %50 azaldı ...)Adam Dünyada 350-400 dolara SD 865 + Sony IMX686  alırken samsung daha pahalıya A51 5G satıyor Samsung Galaxy A51 5G (466 dolar)https://www.kimovil.com/en/where-to-buy-samsung-galaxy-a51-5gXiaomi Poco F2 Pro (373 dolar)https://www.kimovil.com/en/where-to-buy-xiaomi-poco-f2-pro4 firma batak oynuyor (iPhone - Huawei - Xiaomi - Samsung) Samsungun elinde 10 dan büyük kağıt ve koz yok Bir de poker oynadıklarını düşünün samsung bizim Merkez bankası gibi olur (olmayan ... rest çekiyor) <b>Necmettin Batırel</b> de Samsungun satış sorumlusu olsun ...  
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