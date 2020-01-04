Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite fiyatı belli oldu

Samsung’un dün itibariyle remsiyet kazandırdığı iki önemli silahı Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite için ilk etapta bir fiyat açıklanmamıştı. CES 2020 fuarına saklanan modellerin fiyatları sızdırıldı.
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Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite modelleri tasarım anlamında birbirlerine benzeyen ancak ait oldukları orijinal seriden biraz farklılaşan yapıdalar. Kamera yuvaları dörtgen tasarımda ve ön panel nokta çentik barındııryor.
Galaxy S10 Lite özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.7 inçlik 2400x1080 piksel Super AMOLED
İşlemci: Snapdragon 855
RAM: 6GB/8GB
Depolama: 128GB
Kamera: 48MP OIS+12MP geniş açı + 5MP makroİlginizi Çekebilir Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri
Ön kamera: 32MP
Batarya: 4500mAh
Fiyat: 649 Avro
Galaxy Note 10 Lite özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.7 inçlik 2400x1080 piksel Super AMOLED
İşlemci: Exynos 9810
RAM: 6GB/8GB
Depolama: 128GB
Kamera: 12MP OIS+12MP geniş açı + 12MP telefoto
Ön kamera: 32MP
Batarya: 4500mAh
Fiyat: 599 Avro
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