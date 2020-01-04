Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite fiyatı belli oldu

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Samsung’un dün itibariyle remsiyet kazandırdığı iki önemli silahı Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite için ilk etapta bir fiyat açıklanmamıştı. CES 2020 fuarına saklanan modellerin fiyatları sızdırıldı.

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Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite modelleri tasarım anlamında birbirlerine benzeyen ancak ait oldukları orijinal seriden biraz farklılaşan yapıdalar. Kamera yuvaları dörtgen tasarımda ve ön panel nokta çentik barındııryor.

Galaxy S10 Lite özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.7 inçlik 2400x1080 piksel Super AMOLED

İşlemci: Snapdragon 855

RAM: 6GB/8GB

Depolama: 128GB

Kamera: 48MP OIS+12MP geniş açı + 5MP makro

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Ön kamera: 32MP

Batarya: 4500mAh

Fiyat: 649 Avro

Galaxy Note 10 Lite özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.7 inçlik 2400x1080 piksel Super AMOLED

İşlemci: Exynos 9810

RAM: 6GB/8GB

Depolama: 128GB

Kamera: 12MP OIS+12MP geniş açı + 12MP telefoto

Ön kamera: 32MP

Batarya: 4500mAh

Fiyat: 599 Avro

https://www.sammobile.com/news/galaxy-s10-lite-galaxy-note-10-lite-price-confirmed/

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