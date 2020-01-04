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    Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite fiyatı belli oldu

    Akıllı telefon pazarının iki yeni yıldızı olmaya aday Samsung Galaxy S10 Lite ve Samsung Galaxy Note 10 Lite modellerinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Rakamlar oldukça düşük.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un dün itibariyle remsiyet kazandırdığı iki önemli silahı Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite için ilk etapta bir fiyat açıklanmamıştı. CES 2020 fuarına saklanan modellerin fiyatları sızdırıldı.

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    Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite modelleri tasarım anlamında birbirlerine benzeyen ancak ait oldukları orijinal seriden biraz farklılaşan yapıdalar. Kamera yuvaları dörtgen tasarımda ve ön panel nokta çentik barındııryor.

    Galaxy S10 Lite özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.7 inçlik 2400x1080 piksel Super AMOLED

    İşlemci: Snapdragon 855

    RAM: 6GB/8GB

    Depolama: 128GB

    Kamera: 48MP OIS+12MP geniş açı + 5MP makro

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

    Ön kamera: 32MP

    Batarya: 4500mAh

    Fiyat: 649 Avro

    Galaxy Note 10 Lite özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.7 inçlik 2400x1080 piksel Super AMOLED

    İşlemci: Exynos 9810

    RAM: 6GB/8GB

    Depolama: 128GB

    Kamera: 12MP OIS+12MP geniş açı + 12MP telefoto

    Ön kamera: 32MP

    Batarya: 4500mAh

    Fiyat: 599 Avro



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-s10-lite-galaxy-note-10-lite-price-confirmed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    tugares 2 hf. en beğenilen
    Sexynos işlemcinin performansı nasıl acaba?

    Not: Haberde yazım hatası var.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    MrKattchup 2 hf.
    Şu fiyatlarla Türkiye'ye 7000 TL civarına geliyor o paraya Iphone 11 var hiç şansı yok.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    teksastommiks 2 hf.
    işlemcisi çok sexy
    Yanıtla +10
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    ipli jeton 2 hf.
    Döviz kurlarında ciddi bir oynama olmazsa; birincisi piyasaya 9999,90 TL'den giriş yapacak, diğeri de 8999,90 TL'den giriş yapacak. Benim tahminlerim bunlar. Tabbi Türkiye pazarına gelirse.

    Var mı artıran?
    Yanıtla +1
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    SpesifikBrush 2 hf.
    Note 10 Lite almak isterdim. Ama kesin iPhone 11 fiyatına çıkar. Mi A serisi ile devam.
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    ultramarine caeruleum 2 hf.
    Özellikler lite ama fiyat için aynı şeyi söyleyemem
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    ©hosen 2 hf.
    kim bilir editörün aklı nerdeydi. iş yaparken gizli sekmeleri kapatmazsan odaklanamazsın.
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    chengineer 2 hf.
    Bizdeki fiyat 1200 euro falan olur o zaman. O da 8000e denk gelir. E zaten samsungun sitesinde note 10 neredeyse 10 binden satılıyor. Lite da 8den olunca onlara göre fiyatı uygun olmuş oldu...
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    hareketliperde 2 hf.
    Türkiye ye gelmeyeceği için haber değeri yok.çöp :)
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    Whippoorwill 2 hf.
    Hala Sexynos.
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    sametsale 2 hf.
    Bizi aşar
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    blank42 2 hf.
    Telefoncu olarak biz neyi önereceğimizi şaşırdık. Bu şekilde segmentasyon yapılmamalı bence.
    Samsungun 2019 Yılında Duyurduğu Telefonlar

    Samsung Galaxy A01
    Samsung Galaxy A71
    Samsung Galaxy A51
    Samsung Galaxy Xcover FieldPro
    Samsung Galaxy A20s
    Samsung Galaxy M30s
    Samsung Galaxy M10s
    Samsung Galaxy Fold
    Samsung Galaxy A70s
    Samsung Galaxy A30s
    Samsung Galaxy A50s
    Samsung Galaxy Note10+
    Samsung Galaxy Note10
    Samsung Galaxy A10s
    Samsung Galaxy A10e
    Samsung Galaxy A2 Core
    Samsung Galaxy Xcover 4s
    Samsung Galaxy S10 5G
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S10
    Samsung Galaxy S10E
    Samsung Galaxy M30
    Samsung Galaxy M40
    Samsung Galaxy M20
    Samsung Galaxy M10
    Samsung Galaxy A10
    Samsung Galaxy A20
    Samsung Galaxy A20e
    Samsung Galaxy A30
    Samsung Galaxy A40
    Samsung Galaxy A50
    Samsung Galaxy A60
    Samsung Galaxy A70
    Samsung Galaxy A80
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    High Sierra 2 hf. blank42
    Hocam yapmaları gereken Sony ile Nokia gibi A serisini sadece 5 modele indirgeyip orta segmenti bu seri ile noktalamaları. En kötü yanına C,H takıları ekleyip cihazı farklı pazarlara aynı konfigürasyon ile sunabilir. Üstte anlattığımdan tek farkı bu sefer cihaz değişmiyor bu ekler ile, CSC kodu, ülke kodunun değiştiğini belirten ibare oluşuyor. Ülkeye uygun software ile satabilir bu sayede de cihazlarını. Yeni model tanıtmaya da ihtiyaç duymaz. Samsung uzun yıllardır bunu üst segmentte böyle yapıyor.
    A0X - Xcover serisi yerine geçebilir
    A10 - Alt - Exynos 7904
    A30 - Orta - Exynos 9610
    A50 - Orta-üst - Exynos 9611 veya muadili
    A70 - 5G destekli - Exynos 980
    A90 - S10Lite'in diğer adı olarak satılabilirdi.
    E imiş S imiş bu suffix ekler sadece kullanıcı kitlesini gereksiz sebeplerle böler. M30s hariç değişken bir model yok. Samsung işte sadece bu sebepten şu modeli için en çok satan orta segment modeli diyemiyor. Hem de güncelleme dağıtma hızı inanılmaz derecede etkileniyor. Hepsi aynı çipsete sahip ama içindeki donanım desteğinden tutun (örneğin parmak izi okuma olsun kamera sensörleri olsun bu yüzden rom u geliştirme sürecine katlanıyor aynı işlemci olması işi kurtarmıyor bile.)
    En basitinden 7904'e sahip 3 modeli (A30, M20, A30s), 9610/9611'a sahip 3 modeli (A50, A50s ile A51, M30s); S675'e sahip 2 modeli (A70,A70s); S730'a sahip 2 modeli (A80, A71), S855'e sahip 2 modeli (S10Lite, A90) bulunuyor. Saçmalık olması ile birlikte piyasadaki orta segment hakimiyetini zorluyor firmanın. Samsung tamamen kendi ile rekabet ediyor. Diğer aktörler bu sebeple Samsung'un pazar payına daha kolay göz dikebiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu 2 hf. blank42
    Arttırıyorum; A90 5G, Note 10 5G, Note 10+ 5G, Galaxy Fold 5G



    Karşılaştırmak gerekirse Samsung'un 2019'daki telefonları 38 tane, Apple'ın şuana kadar çıkardığı telefon sayısı ise 25 tane
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    Skörtıl_Nimo 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Ahahhaha
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    5799 kez okundu.
    19 yorum yazıldı.

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