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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S20 FE modeli sadece Snapdragon 865 ile satılacak

    5G ağları için hazırlanan Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 FE versiyonu artık 4G ağları için de kullanılıyor. Avrupa başta olmak üzere yeni versiyon satışa başlayacak.
    22 Nisan 2021, 22:30 (31 dk.)
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    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S20 FE modeli sadece Snapdragon 865 ile satılacak
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    Samsung’un geçen yıl amiral gemisine yakın seviyeye konumlandırdığı ve oldukça önemli başarılar elde ettiği Galaxy S20 FE modeli iki farklı yonga seti ile piyasaya çıkmıştı. Şimdi tek bir yonga seti ile yola devam edecek.

    Galaxy S20 FE teke düştü

    Samsung Galaxy S20 FE iki farklı yonga seti ve haliyle iki farklı altyapıya göre piyasaya çıkmıştı. Exynos 990 yonga setli olanı 4G ağlarına hitap ederken Snapdragon 865 yonga seti ise 5G ağları için hazırlanmıştı.

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    Bu yıl ise ilginç bir karar alındı. Snapdragon 865 yonga setli versiyon yavaş yavaş global çapta yaygınlaştıktan sonra Exynos 990 yonga setli versiyonun fişi çekildi. Snapdragon 865 hem 4G hem de 5G ağları için kullanılacak.

    Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 FE versiyonu İsveç Samsung sitesinde ortaya çıktı. Modelde 6GB/128GB seçeneği ile geliyor. Bunun dışında 8GB/256GB seçeneğinin de olacağı belirtiliyor.

    Snapdragon 865 yonga setinde x55 5G modem kullanıldığı için biraz pahalıydı ve Almanya’da 700 Avro üzerinden satışa çıkmıştı. 4G modem ise maliyeti biraz aşağı çekiyor. Almanya için 630 Avro gibi bir fiyat söz konusu. Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 FE ülkemizde de satışa çıkacak mı merak konusu.



    https://www.gsmarena.com/the_galaxy_s20_fe_4g_with_a_snapdragon_865_chipset_now_selling-news-48776.php
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    M
    mekanikk.g 5 saat önce

    Haksız bir ceza yediğimizi düşünürsek nasıl itiraz edicez

    F
    frostburn 10 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 2 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 21 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bizdeki Exynos 990 işlemcili olanın fiyatının neden düşürüldüğü anlaşıldı


    5G olsa ne olur ki? Diyorum çünkü;Türkiyedeki telekomikasyon sistemi yüzünden , operatörler yüzünden



    3G bile fazla 1gb interneti 1 haftalığına veya 2 günlüğüne hediye veren operatörlerden ne bekleyecem , yapsalar ya şunu sınırsız


    Teknoloji gelişsin canım , ona lafım yok , iki günü eşit olan zarardadır


    Amerika bizi gısganiyı orlarda çayını yudumlayıp 60 liralara çatır çatır sınırsız internetin keyfini sürüyorlar hem internet hem telefon interneti 300-500 megabit tırı vırı onlar için , 500 abartı olabilir de 300'ü havada hoplatıyorlar



    bizim tırt firmalara bak 25 megabit FİBER internet kampanyası diye müşteri çekmeye çalışıyor



    izlemeyin , içiniz sıkılabilir,üzülürsünüz


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