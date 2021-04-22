Galaxy S20 FE modeli sadece Snapdragon 865 ile satılacak

Samsung’un geçen yıl amiral gemisine yakın seviyeye konumlandırdığı ve oldukça önemli başarılar elde ettiği Galaxy S20 FE modeli iki farklı yonga seti ile piyasaya çıkmıştı. Şimdi tek bir yonga seti ile yola devam edecek.
Galaxy S20 FE teke düştü
Samsung Galaxy S20 FE iki farklı yonga seti ve haliyle iki farklı altyapıya göre piyasaya çıkmıştı. Exynos 990 yonga setli olanı 4G ağlarına hitap ederken Snapdragon 865 yonga seti ise 5G ağları için hazırlanmıştı.İlginizi Çekebilir Galaxy S21 FE yolda
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Bu yıl ise ilginç bir karar alındı. Snapdragon 865 yonga setli versiyon yavaş yavaş global çapta yaygınlaştıktan sonra Exynos 990 yonga setli versiyonun fişi çekildi. Snapdragon 865 hem 4G hem de 5G ağları için kullanılacak.
Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 FE versiyonu İsveç Samsung sitesinde ortaya çıktı. Modelde 6GB/128GB seçeneği ile geliyor. Bunun dışında 8GB/256GB seçeneğinin de olacağı belirtiliyor.
Snapdragon 865 yonga setinde x55 5G modem kullanıldığı için biraz pahalıydı ve Almanya’da 700 Avro üzerinden satışa çıkmıştı. 4G modem ise maliyeti biraz aşağı çekiyor. Almanya için 630 Avro gibi bir fiyat söz konusu. Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 FE ülkemizde de satışa çıkacak mı merak konusu.
https://www.gsmarena.com/the_galaxy_s20_fe_4g_with_a_snapdragon_865_chipset_now_selling-news-48776.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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5G olsa ne olur ki? Diyorum çünkü;Türkiyedeki telekomikasyon sistemi yüzünden , operatörler yüzünden
3G bile fazla 1gb interneti 1 haftalığına veya 2 günlüğüne hediye veren operatörlerden ne bekleyecem , yapsalar ya şunu sınırsız
Teknoloji gelişsin canım , ona lafım yok , iki günü eşit olan zarardadır
Amerika bizi gısganiyı orlarda çayını yudumlayıp 60 liralara çatır çatır sınırsız internetin keyfini sürüyorlar hem internet hem telefon interneti 300-500 megabit tırı vırı onlar için , 500 abartı olabilir de 300'ü havada hoplatıyorlar
bizim tırt firmalara bak 25 megabit FİBER internet kampanyası diye müşteri çekmeye çalışıyor
izlemeyin , içiniz sıkılabilir,üzülürsünüz