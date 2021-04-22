Galaxy S20 FE modeli sadece Snapdragon 865 ile satılacak

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Samsung’un geçen yıl amiral gemisine yakın seviyeye konumlandırdığı ve oldukça önemli başarılar elde ettiği Galaxy S20 FE modeli iki farklı yonga seti ile piyasaya çıkmıştı. Şimdi tek bir yonga seti ile yola devam edecek.

Galaxy S20 FE teke düştü

Samsung Galaxy S20 FE iki farklı yonga seti ve haliyle iki farklı altyapıya göre piyasaya çıkmıştı. Exynos 990 yonga setli olanı 4G ağlarına hitap ederken Snapdragon 865 yonga seti ise 5G ağları için hazırlanmıştı.

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Bu yıl ise ilginç bir karar alındı. Snapdragon 865 yonga setli versiyon yavaş yavaş global çapta yaygınlaştıktan sonra Exynos 990 yonga setli versiyonun fişi çekildi. Snapdragon 865 hem 4G hem de 5G ağları için kullanılacak.

Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 FE versiyonu İsveç Samsung sitesinde ortaya çıktı. Modelde 6GB/128GB seçeneği ile geliyor. Bunun dışında 8GB/256GB seçeneğinin de olacağı belirtiliyor.

Snapdragon 865 yonga setinde x55 5G modem kullanıldığı için biraz pahalıydı ve Almanya’da 700 Avro üzerinden satışa çıkmıştı. 4G modem ise maliyeti biraz aşağı çekiyor. Almanya için 630 Avro gibi bir fiyat söz konusu. Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 FE ülkemizde de satışa çıkacak mı merak konusu.

https://www.gsmarena.com/the_galaxy_s20_fe_4g_with_a_snapdragon_865_chipset_now_selling-news-48776.php

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