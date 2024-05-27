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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S serisinde beklenen kamera yükseltmesini S25 serisiyle yapacak gibi görünüyor. Güvenilir tipster Ice Universe, Galaxy S25 Ultra modelinin dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve iki kameranın daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü sensörle donatılacağını söylüyor.

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Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri (beklenen)

Ice Universe, Çin’in büyük sosyal medya platformu Weibo’da Galaxy S25 Ultra’nın 200MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoom yapabilen 50MP telefoto kamera ve 5x optik zoom yapabilen 50MP süper telefoto kamerayla geleceği bilgisini paylaştı. Bu bilgi doğru çıkarsa, Samsung, telefonun arkadaki tüm kameralarını daha yeni, daha yüksek çözünürlüklü sensörlerle yükseltmiş olacak.

Kıyaslama açısından, Galaxy S24 Ultra’da 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik yakınlaştırmaya izin veren 10MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen 50MP süper telefoto kamera sensörü yer alıyor.

Samsung'un Galaxy S25 Ultra’da boyut olarak 1 inç sensöre daha yakın olabilecek daha yeni 200 MP kamera sensörü kullanabileceğine dair söylentiler de var. Unutmadan, Galaxy S25 serisinde tasarım değişikliği de bekleniyor.

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Galaxy S25 Ultra, kamerada önemli bir yükseltmeyle geliyor