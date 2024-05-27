Galaxy S25 Ultra, kamerada önemli bir yükseltmeyle geliyor

Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri (beklenen)
Ice Universe, Çin’in büyük sosyal medya platformu Weibo’da Galaxy S25 Ultra’nın 200MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoom yapabilen 50MP telefoto kamera ve 5x optik zoom yapabilen 50MP süper telefoto kamerayla geleceği bilgisini paylaştı. Bu bilgi doğru çıkarsa, Samsung, telefonun arkadaki tüm kameralarını daha yeni, daha yüksek çözünürlüklü sensörlerle yükseltmiş olacak.
Kıyaslama açısından, Galaxy S24 Ultra’da 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik yakınlaştırmaya izin veren 10MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen 50MP süper telefoto kamera sensörü yer alıyor.
Samsung'un Galaxy S25 Ultra’da boyut olarak 1 inç sensöre daha yakın olabilecek daha yeni 200 MP kamera sensörü kullanabileceğine dair söylentiler de var. Unutmadan, Galaxy S25 serisinde tasarım değişikliği de bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.