Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok

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Samsung’un kısa süre sonra tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21 bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak. Sızan kutu görselleri kulaklık ve şarj adaptörü iddialarını doğrular nitelikte.

Galaxy S21 sadece kablo ile gelecek

Apple’ın iPhone 12 serisinde karbon salınımını azaltmak ve çevreye katkı sağlamak adına kulaklık ile şarj adaptörünü kutudan çıkarması yeni bir trendi başlattı. Xiaomi 11 amiral gemisinin ardından Galaxy S21 amiral gemi serisi de trendi devam ettirecek.

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Sızdırılan kutu görsellerinde sadece SIM tepsisini çıkarma iğnesi ve şarj kablosu olduğu görülüyor. Kulaklık ve şarj adaptörü kutuda mevcut değil. Samsung’un çevrenin korunmasına yönelik açıklamalarla bu gelişmeyi duyurması bekleniyor.

Kutudan adaptör ve kulaklığı çıkarmak yüz milyonlarca akıllı telefon satan üreticiler için sadece çevreyi koruma davranışı değil aynı zamanda önemli bir maliyet tarassufu da sağlıyor. Yeni kullanıcıların bir kulaklık veya adaptör almaya yönelecek olması ekstra bir gelir anlamına da geliyor. Galaxy S21 serisinin beklenen özellikleri ve fiyatı şu şekilde:

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Galaxy S21 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.2 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victus

İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

RAM: 8GB LPDDR5

Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

Batarya: 4000mAh 25W hızlı şarj

Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş

Ön kamera: 10MP

Fiyatı: 849 Avro

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Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak

Galaxy S21+ özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.7 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victus

İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

RAM: 8GB LPDDR5

Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

Batarya: 4800mAh 25W hızlı şarj

Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş

Ön kamera: 10MP

Fiyatı: 1049 Avro

Galaxy S21 Ultra özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.8 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1800nit, Gorilla Glass Victus, S-Pen desteği

İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

RAM: 12GB LPDDR5

Depolama: 128GB/256GB/512GB UFS 3.1

Batarya: 5000mAh 45W hızlı şarj

Arka kamera: 108MP OIS ana sensör+12MP OIS telefoto sensör+12MP OIS telefoto sensör +12MP ultra geniş

Ön kamera: 40MP

Fiyatı: 1400 Avro

https://www.gizmochina.com/2021/01/12/samsung-galaxy-s21-s21-ultra-box-packaging-leaked/

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