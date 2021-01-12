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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok

    Galaxy S21 serisinde iddia edildiği gibi kulaklık ve şarj adaptörünün kutudan çıkmaması kesinleşti. Sızdırılan yeni görsellerde sadece şarj kablosunun yer aldığı görülüyor.
    4 sa.
    1,5b
    16
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3

    Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un kısa süre sonra tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21 bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak. Sızan kutu görselleri kulaklık ve şarj adaptörü iddialarını doğrular nitelikte.

    Galaxy S21 sadece kablo ile gelecek

    Apple’ın iPhone 12 serisinde karbon salınımını azaltmak ve çevreye katkı sağlamak adına kulaklık ile şarj adaptörünü kutudan çıkarması yeni bir trendi başlattı. Xiaomi 11 amiral gemisinin ardından Galaxy S21 amiral gemi serisi de trendi devam ettirecek.

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    Sızdırılan kutu görsellerinde sadece SIM tepsisini çıkarma iğnesi ve şarj kablosu olduğu görülüyor. Kulaklık ve şarj adaptörü kutuda mevcut değil. Samsung’un çevrenin korunmasına yönelik açıklamalarla bu gelişmeyi duyurması bekleniyor.

    Kutudan adaptör ve kulaklığı çıkarmak yüz milyonlarca akıllı telefon satan üreticiler için sadece çevreyi koruma davranışı değil aynı zamanda önemli bir maliyet tarassufu da sağlıyor. Yeni kullanıcıların bir kulaklık veya adaptör almaya yönelecek olması ekstra bir gelir anlamına da geliyor. Galaxy S21 serisinin beklenen özellikleri ve fiyatı şu şekilde:

    Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21 özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.2 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victus

    İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

    RAM: 8GB LPDDR5

    Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

    Batarya: 4000mAh 25W hızlı şarj

    Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş

    Ön kamera: 10MP

    Fiyatı: 849 Avro

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak

    Galaxy S21+ özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.7 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victus

    İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

    RAM: 8GB LPDDR5

    Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

    Batarya: 4800mAh 25W hızlı şarj

    Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş

    Ön kamera: 10MP

    Fiyatı: 1049 Avro

    Galaxy S21 Ultra özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.8 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1800nit, Gorilla Glass Victus, S-Pen desteği

    İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

    RAM: 12GB LPDDR5

    Depolama: 128GB/256GB/512GB UFS 3.1

    Batarya: 5000mAh 45W hızlı şarj

    Arka kamera: 108MP OIS ana sensör+12MP OIS telefoto sensör+12MP OIS telefoto sensör +12MP ultra geniş

    Ön kamera: 40MP

    Fiyatı: 1400 Avro



    https://www.gizmochina.com/2021/01/12/samsung-galaxy-s21-s21-ultra-box-packaging-leaked/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple ne yaparsa taklit etmek zorunda mısınız!
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Samsung: Evet. Ehuehuehu. İlk önce dalga geçeriz, sonra kendimiz de uygularız.
    ---------------
    Samsung böyle devam ettikçe Çinli telefonlar yakında Samsung'u geçer.
    Samsung: Evet. Ehuehuehu. İlk önce dalga geçeriz, sonra kendimiz de uygularız. --------------- Samsung böyle devam ettikçe Çinli telefonlar yakında Samsun...
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    Yanıtla +17
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    Barni Moloztaş (Eren ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    imam osurursa cemaat
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    R-10 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Böyle giderse telefonu da parça parça satacaklar. S25 çıkacak batarya ve ön ekran dâhil etmez bunlar bu gidişle.
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    BekirHan (Bekir Han) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kutu renderleri amatör bir izlenim veriyor. Acaba orjinal görseller mi dedirttirdi.
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    AribyAriana 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oppo da kutudan adaptör, kulaklık ve kılıfı çıkardı mı Android dünyasını kaybettik demektir.
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    joven 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Delinin biri kuyuya taş attı kırk akıllı o deliye uydular.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    S20 den pek farkı yok, şarj adaptörünü koymaması saçmalık ve taklitçilik
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    lawyerzzz (emre seymen) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimse kimseyi taklit etmiyor bırakın bu tarz ergen muhabbetleri yapmayı...Küresel güçlerin firmaları kapalı kapılar arkasında bir takım kararlar almış ve biz bunların oyuncağı oluyoruz...
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    K.MARAŞLI TURAN (turan koz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Liste yokmu Samsung
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında kutudan telefon da çıkmaz.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Taklit etme değil de daha çok "O vermiyorsa ben niye vereyim ya, salak mıyım?" durumu. Şu an bütün küfürleri Apple hakediyor şu anda, bu yolu açtığı, bu bahaneyi verdiği için.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olmamış.type-c ucu da hiçbir adaptörü uyumayacak demek oluyor
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    1477 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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