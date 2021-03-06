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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı

    Galaxy S21 serisi ilk ayında Güney Kore’de 590 bin adet satış yaptı. Galaxy S8 döneminden bu yana ilk kez 600 bin sınırı yakalandı. Galaxy S20 ise ikiye katlandı.
    06 Mart 2021, 11:00 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı
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    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S21 satışa çıktığından bu yana ilk dönem rakamları merakla bekleniyordu. En azından Güney Kore’de Galaxy S21 serisi önceki yıllara oranla çok daha yüksek rakamlara ulaşmayı başardı.

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    Güney Kore’de son 4 yılın en iyisi

    Güney Kore’den gelen bilgilere göre Galaxy S21 modeli ilk ayında 590 bin adet satış yaptı. Galaxy S20 serisine göre iki kat daha fazla satan Galaxy S21 son 4 yılın en çok satan Galaxy amiral gemisi oldu. Galaxy S8 son olarak 620 bin satışa ulaşmıştı.

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    Elbette global pazara göre bir karşılaştırma yapmak doğru olmaz zira Samsung memleketinde çekici pazarlama kampanyalarına imza atıyor. Galaxy S20 serisine göre fiyatları daha düşük tutan Samsung ayrıca 5G tarafında da geniş önemli yatırımlar yapıyor.

    Güney Kore’de diğer bir önemli haber ise Galaxy A31 modelinin ülkede en çok satan akıllı telefon olması. Özellikle pandemi döneminde alt seviye telefonlara olan ilgi Galaxy A ve M serilerini adeta şaha kaldırdı.



    https://www.gsmarena.com/sales_of_samsung_galaxy_s21_phones_reach_a_fouryear_high-news-48068.php
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    isakoc (isa koç) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnternette ki exynos işlemcili ve snapdragon işlemcili 21 karşılaştırma videolarını işin uzmanlarından izledim. Hepsinin ortak bir noktada dikkat çektiği yer var. Oda özellikle düşük ışıklı alanlarda biliyorsunuz işlemci gücü yapay zeka ile o karanlık yerler Aydın atılıp noiseler temizlenip netlik artırılıyor. Exynos lu işlemci burada orta halli bir telefon gibi performans sergilediği gözüküyor aslında exynos işlemci de fena iş çıkarmıyor ama snapdragonlu olan model bariz bir üstünlük sergiliyor onu işten pek anlamayan kişi bile izlese çok rahat fark ediyor.



    Özellikle YouTube da Mrwhosetheboss diye konu hakkında kanal var bir ay kadar önce exynos vs snapdragon s-21 modellerinin fotoğraf kalitesini ve bazı şeylerini inceledi. sadece tabii ondan değil bazı yine orta halli meşhur inceleme çeken kişilerden de aynı şeyleri izledim onlarda karşılaştırmasını yaptılar açık açık net bir şekilde snapdragon exynos lu işlemciyi yeniyor.



    Eğer tüm dünyada şu an snapdragonlu versiyonu çıksaydı bu sene iPhone'u bile geçebilirdi satış anlamında Samsung kendi aklıyla bizle dalga geçiyor sanki.
    İnternette ki exynos işlemcili ve snapdragon işlemcili 21 karşılaştırma videolarını işin uzmanlarından izledim. Hepsinin ortak bir noktada dikkat çektiği yer va...
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonun güney korede bu kadar popüler olmasının sebeplerinden birinin de telefonun reklamını yapan kişilerin güney korede çok sayıda hayran kitlesine sahip olması olduğunu düşünüyorum.
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    mıknatıs20 reyis yanlız videoda batarya kullanım oranının kafa kafaya olmasına rağmen, çoklu çekirdekte iyi, tekli çekirdek performansının biraz geride olması ve fps değerlerinin çok yakın olması. Exynos 990 dan bu yana bir ilerlemenin olduğunu gösteriyor.
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    A aysensS 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung mu kaldı artık..
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    cabriyo (Emin Tuncer) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 yıldır samsung kullanıyordum, samsung note serisinden xiaomiye geçtim. dünya varmış. takip yok, reklam yok, gereksiz internet kullanımı yok, takip edecem internete senin bilgilerini yükleyecem diye pili kullanma yok.

    samsung note20 s20 s21e bırak 10b lira vermeyi, 5b lira bile vermem. samsung bitmiştir.

    bize 8gb diye satıyor 4gb yi takip için kullanıyor. 4500mah pil diye satıyor 1500ünü takip için harcıyor.
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    ironman 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hediye alındığı için kullanıyorum...

    Yoksa bu para verilmez kamera her açılışta takılıyor..
    Şarz iyi gitmiyor..9 -10 bine çok daha iyi alternatifler var...

    Hakkı 6 bin TL ancak bu şartlarda...
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    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya su snapdragonlu modeli biraz uygun fiyatlı olsa alacaktım ama malesef o paralar verilmez😔
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    H hanahmet (ahmet han ayas) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin de xioami markası geride kaldı, oppo ilk sırada.
    Kore'de samsung ilk sırada.
    Amerika'da iphone satışları diğer markaları geride bıraktı.

    ilave olarak

    Türkiye'de vestel ile general mobile birincilik için yarışıyor demek isterdim ama yerliye yabancı olanlar yüzünden zor.
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    H Hakan Gülbudak MFHUO (Hakan Gülbudak) 1 gün ( Mesaj Silindi ) hanahmet
    Yerli değil tum parcalar disardan gelip burda montajlamak yerli yapmaz.
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    astegon (astegon CF) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) hanahmet
    Vestel yerli ha. İşlemci mi üretiyormuş?

    Onu geçtim GM ve Vestel ithal cihazlara vergi üzerine vergi istediler. E o da oldu. Pahalıya alıyoruz. Ancak kendi cihazları öyle berbat öyle kötü ki.

    Adam gibi cihaz çıkartmazlar, çıkartmadıkları gibi ne teknik anlamda ne de yazılım anlamında destek sunmazlar.

    Xiaomi Mi Band 6 çıkaracak Vestel'in bilekliği çıkmıştı. V-fit ile , tartısı ile bir ekosistem kuracaktı ne oldu?

    Vestel'in kendi bilekliği bile berbat bir mobil yazılım ile ve kötü performansı ile göz dolduruyor.

    Sonra "Yerliye yabancı olanlar yüzünden zor" dersiniz.

    Önce yerliler kendilerini bir adam etsin. Ondan sonra konuşalım.
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    muratkaya (Murat KAYA) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sadece fotoğraf kalitesiyle kalsa iyi, herhangi bir zorlayıcı uygulamayı ilk çalıştırmada Exynos işlemcili model Snapdragonlu ile başabaş gidiyor gibi görünüyor ama kısa bir süre sonra ısınarak performansı düşüyor. Yani thermal throtling denen olayı yaşıyor. O kadar para verip Exynos işlemcili bir telefon almam şahsen.
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    sis651 1 gün ( Mesaj Silindi ) muratkaya
    Snapdragon da yaşıyor performans düşümünü. Ancak Exynos çok daha fazla etkilenerek 9820 seviyelerine iniyor performansı. Snapdragon da 865 seviyelerine iniyor hatta, 865 daha stabil gibi görünüyor. Bunda Samsung'un 5 nm mimarisinin performansı etkili. İki yonga da Samsung'un aynı bandından çıkıyor sonuçta.
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Parası çok olan için güzel cihaz. Ama orta sınıf ile üst sınıf cihazlar arasında farklar çok azaldı. Galaxy Note 8 cihazım var, şu an yetiyor. Yeni cihaz alacak olsam üst sınıf cihaz almam. Çok para dökmeye gerek yok bence.
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    aydinsukru (Aydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    exynos çöpüne elimi sürmem
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