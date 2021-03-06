Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S21 satışa çıktığından bu yana ilk dönem rakamları merakla bekleniyordu. En azından Güney Kore’de Galaxy S21 serisi önceki yıllara oranla çok daha yüksek rakamlara ulaşmayı başardı.İlginizi Çekebilir Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı
Güney Kore’de son 4 yılın en iyisi
Güney Kore’den gelen bilgilere göre Galaxy S21 modeli ilk ayında 590 bin adet satış yaptı. Galaxy S20 serisine göre iki kat daha fazla satan Galaxy S21 son 4 yılın en çok satan Galaxy amiral gemisi oldu. Galaxy S8 son olarak 620 bin satışa ulaşmıştı.
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Elbette global pazara göre bir karşılaştırma yapmak doğru olmaz zira Samsung memleketinde çekici pazarlama kampanyalarına imza atıyor. Galaxy S20 serisine göre fiyatları daha düşük tutan Samsung ayrıca 5G tarafında da geniş önemli yatırımlar yapıyor.
Güney Kore’de diğer bir önemli haber ise Galaxy A31 modelinin ülkede en çok satan akıllı telefon olması. Özellikle pandemi döneminde alt seviye telefonlara olan ilgi Galaxy A ve M serilerini adeta şaha kaldırdı.
https://www.gsmarena.com/sales_of_samsung_galaxy_s21_phones_reach_a_fouryear_high-news-48068.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Özellikle YouTube da Mrwhosetheboss diye konu hakkında kanal var bir ay kadar önce exynos vs snapdragon s-21 modellerinin fotoğraf kalitesini ve bazı şeylerini inceledi. sadece tabii ondan değil bazı yine orta halli meşhur inceleme çeken kişilerden de aynı şeyleri izledim onlarda karşılaştırmasını yaptılar açık açık net bir şekilde snapdragon exynos lu işlemciyi yeniyor.
Eğer tüm dünyada şu an snapdragonlu versiyonu çıksaydı bu sene iPhone'u bile geçebilirdi satış anlamında Samsung kendi aklıyla bizle dalga geçiyor sanki.