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    Samsung Galaxy S22 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

    Samsung Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu. İşte Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi:                  
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    samsung galaxy s22 türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 9 Şubat'ta duyurduğu Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları uzun süren bekleyişin ardından nihayet belli oldu. İşte 4 Mart'ta ön siparişe açılacak telefonların Türkiye fiyatları:

    Samsung Galaxy S22 & Galaxy S22 Plus Türkiye fiyatı

    Serinin baz modeli Galaxy S22 Türkiye fiyatı 14.499 TL'den başlarken, Galaxy S22+ ise 18.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Bu fiyatların her iki telefonun da 128GB depolamalı sürümleri için geçerli olduğunu belirtelim.

    Samsung Galaxy S22 Ultra Türkiye fiyatı

    Ailenin en tepe modeli Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 128 GB depolamalı versiyonu ise 22.999 TL fiyat etiketine sahip.

    Samsung Galaxy S22 teknik özellikleri

    • Ekran: 6.1 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED
    • Boyut ve ağırlık: 146 x 70,6 x 7,6 mm ~ 168 g
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
    • RAM: 8 GB
    • Hafıza: 128/256 GB
    • Arka kamera: 50 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto
    • Ön kamera: 10 MP
    • Batarya: 3700 mAh
    • Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz

    Samsung Galaxy S22 Plus teknik özellikleri

    • Ekran: 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED
    • Boyut ve ağırlık: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm ~ 196 g
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
    • RAM: 8 GB
    • Hafıza: 128/256 GB
    • Arka kamera: 50 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto
    • Ön kamera: 10 MP
    • Batarya: 4500 mAh
    • Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, ultra geniş bant (UWB), NFC, Wi-Fi 6E, 5G sub-6 GHz

    Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç, 2K çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED
    • Boyut ve ağırlık: 163,6 x 77,9 x 8,9 mm ~ 229 g
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
    • RAM: 8/12 GB
    • Hafıza: 128/256/512GB, 1TB
    • Arka kamera: 108 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto + 10 MP periskop
    • Ön kamera: 40 MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, ultra geniş bant (UWB), NFC, Wi-Fi 6, 5G mmWave

    Samsung Galaxy S22 ailesi için hazırladığımız ilk bakış videosu:

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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