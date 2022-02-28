Samsung Galaxy S22 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 9 Şubat'ta duyurduğu Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları uzun süren bekleyişin ardından nihayet belli oldu. İşte 4 Mart'ta ön siparişe açılacak telefonların Türkiye fiyatları:

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Samsung Galaxy S22 & Galaxy S22 Plus Türkiye fiyatı

Serinin baz modeli Galaxy S22 Türkiye fiyatı 14.499 TL'den başlarken, Galaxy S22+ ise 18.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Bu fiyatların her iki telefonun da 128GB depolamalı sürümleri için geçerli olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S22 Ultra Türkiye fiyatı

Ailenin en tepe modeli Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 128 GB depolamalı versiyonu ise 22.999 TL fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy S22 teknik özellikleri

Ekran: 6.1 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED

6.1 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED Boyut ve ağırlık: 146 x 70,6 x 7,6 mm ~ 168 g

146 x 70,6 x 7,6 mm ~ 168 g İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Hafıza: 128/256 GB

128/256 GB Arka kamera: 50 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto

50 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto Ön kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 3700 mAh

3700 mAh Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz

Samsung Galaxy S22 Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED

6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED Boyut ve ağırlık: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm ~ 196 g

157,4 x 75,8 x 7,6 mm ~ 196 g İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Hafıza: 128/256 GB

128/256 GB Arka kamera: 50 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto

50 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto Ön kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 4500 mAh

4500 mAh Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, ultra geniş bant (UWB), NFC, Wi-Fi 6E, 5G sub-6 GHz

Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri

Ekran: 6.8 inç, 2K çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED

6.8 inç, 2K çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED Boyut ve ağırlık: 163,6 x 77,9 x 8,9 mm ~ 229 g

163,6 x 77,9 x 8,9 mm ~ 229 g İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Hafıza: 128/256/512GB, 1TB

128/256/512GB, 1TB Arka kamera: 108 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto + 10 MP periskop

108 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto + 10 MP periskop Ön kamera: 40 MP

40 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, ultra geniş bant (UWB), NFC, Wi-Fi 6, 5G mmWave

Samsung Galaxy S22 ailesi için hazırladığımız ilk bakış videosu:

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