Samsung Galaxy S22 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

- Samsung Galaxy S22 & Galaxy S22 Plus Türkiye fiyatı
- Samsung Galaxy S22 Ultra Türkiye fiyatı
- Samsung Galaxy S22 Plus teknik özellikleri
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 9 Şubat'ta duyurduğu Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları uzun süren bekleyişin ardından nihayet belli oldu. İşte 4 Mart'ta ön siparişe açılacak telefonların Türkiye fiyatları:
Samsung Galaxy S22 & Galaxy S22 Plus Türkiye fiyatı
Serinin baz modeli Galaxy S22 Türkiye fiyatı 14.499 TL'den başlarken, Galaxy S22+ ise 18.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Bu fiyatların her iki telefonun da 128GB depolamalı sürümleri için geçerli olduğunu belirtelim.
Samsung Galaxy S22 Ultra Türkiye fiyatı
Ailenin en tepe modeli Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 128 GB depolamalı versiyonu ise 22.999 TL fiyat etiketine sahip.
Samsung Galaxy S22 teknik özellikleri
- Ekran: 6.1 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED
- Boyut ve ağırlık: 146 x 70,6 x 7,6 mm ~ 168 g
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB
- Hafıza: 128/256 GB
- Arka kamera: 50 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto
- Ön kamera: 10 MP
- Batarya: 3700 mAh
- Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz
Samsung Galaxy S22 Plus teknik özellikleri
- Ekran: 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED
- Boyut ve ağırlık: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm ~ 196 g
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB
- Hafıza: 128/256 GB
- Arka kamera: 50 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto
- Ön kamera: 10 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, ultra geniş bant (UWB), NFC, Wi-Fi 6E, 5G sub-6 GHz
Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 2K çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Dynamic AMOLED
- Boyut ve ağırlık: 163,6 x 77,9 x 8,9 mm ~ 229 g
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8/12 GB
- Hafıza: 128/256/512GB, 1TB
- Arka kamera: 108 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto + 10 MP periskop
- Ön kamera: 40 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, ultra geniş bant (UWB), NFC, Wi-Fi 6, 5G mmWave
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