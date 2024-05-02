Samsung Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 yayınlandı
Güney Kore, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için One UI 6.1 alan ilk pazar oldu. Beklendiği gibi güncelleme, Galaxy S24'teki Galaxy AI özelliklerinin çoğunu getiriyor. Sadece Instant Slo-mo (ekrana basılı tutarak herhangi bir videoyu yavaşlatma) özelliği bulunmuyor. Galaxy S21 ise yapay zeka özelliklerinden sadece Circle to Search ve Magic Rewrite (Chat Assist) özelliklerini alıyor. Samsung daha önce 2022'den önce piyasaya sürülen amiral gemisi cihazların yapay zeka yeteneklerinden sınırlı olarak yararlanacağını söylemişti.
Güncellemenin diğer ülkelerde kullanıma sunulması uzun sürmeyecek. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsüne gidebilirsiniz.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s21-one-ui-6-1-update/ https://www.sammobile.com/news/samsung-one-ui-6-1-update-rollout-galaxy-s22-series/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.