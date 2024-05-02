Tam Boyutta Gör Samsung, birkaç hafta önce One UI 6.1'in Mayıs ayından itibaren 2021 ve 2022'de piyasaya çıkan amiral gemisi Galaxy telefon ve tabletlerine geleceğini doğrulamıştı. Şirket nihayet güncellemeleri vermeye başladı. Samsung Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 güncellemesi sunulmaya başlandı.

Samsung Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 yayınlandı

Güney Kore, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için One UI 6.1 alan ilk pazar oldu. Beklendiği gibi güncelleme, Galaxy S24'teki Galaxy AI özelliklerinin çoğunu getiriyor. Sadece Instant Slo-mo (ekrana basılı tutarak herhangi bir videoyu yavaşlatma) özelliği bulunmuyor. Galaxy S21 ise yapay zeka özelliklerinden sadece Circle to Search ve Magic Rewrite (Chat Assist) özelliklerini alıyor. Samsung daha önce 2022'den önce piyasaya sürülen amiral gemisi cihazların yapay zeka yeteneklerinden sınırlı olarak yararlanacağını söylemişti.

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Güncellemenin diğer ülkelerde kullanıma sunulması uzun sürmeyecek. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsüne gidebilirsiniz.

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Samsung Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 yayınlandı!