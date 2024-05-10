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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S22 ve S21 serisi için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye ve Avrupa'da

    Samsung, önemli iyileştirmeler ve yapay zeka özellikleri getiren One UI 6.1 güncellemesini Avrupa ve Türkiye'deki Galaxy S22 ve Galaxy S21 serisi için yayınlamaya başladı.
    Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye’de Tam Boyutta Gör
    Samsung, önemli özellikleri getiren One UI 6.1 güncellemesini daha geniş bir dağıtımla kullanıcılara sunmaya başladı. Samsung’un anavatanı Güney Kore’de zaten Galaxy S22 ve S21 serisi yayınlanmış olan One UI 6.1 güncellemesi Avrupa ve Türkiye için de yayınlanmaya başlamış durumda.

    Galaxy S22 ve S21 serisi için One UI 6.1 güncellemesi

    Samsung, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra için One UI 6.1 güncellemesini Avrupa genelinde yayınladı. 2,4 GB boyutundaki güncelleme G99xBXXUAGXDA ürün yazılımı sürümüyle gelen bu güncelleme aynı zamanda Nisan 2024 güvenlik yamasını da içeriyor. Muhtemelen Mayıs güvenlik yaması daha sonraki bir dönemde çıkacak.

    Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye’de Tam Boyutta Gör
    Bu güncelleme, bazı yapay zeka özellikleri ile küçük yeni özellikler ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri getiren büyük bir güncelleme konumunda. Galaxy S21 için halihazırda Türkiye dağıtımı başlamış durumda.
    Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye’de Tam Boyutta Gör
    Benzer şekilde Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için de Avrupa ülkelerinde One UI 6.1 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Bu güncellemenin henüz Türkiye için yayınlandığını doğrulayamadık ancak birkaç gün içinde güncellemenin bölgedeki cihazlara gelmesini bekliyoruz. Galaxy S22 serisi için S90xBXXU9EXE1 ürün yazılımı ile gelen güncelleme, S21 serisi gibi Nisan 2024 güvenlik yaması ile geliyor. Güncellemenin boyutu ise 3GB.

    Eğer Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisinden bir telefona sahipseniz Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve Yükle bölümüne giderek One UI 6.1 sürümünü kontrol edebilir ve indirebilirsiniz. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için cihazına ulaşması biraz zaman alabilir.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s22-one-ui-6-1-update-global-rollout/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s21-one-ui-6-1-update-global-rollout/ https://twitter.com/MEMETCAN88/status/1788846852726550776
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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