Samsung Galaxy S22 ve S21 serisi için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye ve Avrupa'da

Galaxy S22 ve S21 serisi için One UI 6.1 güncellemesi
Samsung, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra için One UI 6.1 güncellemesini Avrupa genelinde yayınladı. 2,4 GB boyutundaki güncelleme G99xBXXUAGXDA ürün yazılımı sürümüyle gelen bu güncelleme aynı zamanda Nisan 2024 güvenlik yamasını da içeriyor. Muhtemelen Mayıs güvenlik yaması daha sonraki bir dönemde çıkacak.
Eğer Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisinden bir telefona sahipseniz Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve Yükle bölümüne giderek One UI 6.1 sürümünü kontrol edebilir ve indirebilirsiniz. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için cihazına ulaşması biraz zaman alabilir.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s22-one-ui-6-1-update-global-rollout/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s21-one-ui-6-1-update-global-rollout/ https://twitter.com/MEMETCAN88/status/1788846852726550776 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.