Samsung Galaxy S22 ve S21 serisi için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye ve Avrupa'da

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Tam Boyutta Gör Samsung, önemli özellikleri getiren One UI 6.1 güncellemesini daha geniş bir dağıtımla kullanıcılara sunmaya başladı. Samsung’un anavatanı Güney Kore’de zaten Galaxy S22 ve S21 serisi yayınlanmış olan One UI 6.1 güncellemesi Avrupa ve Türkiye için de yayınlanmaya başlamış durumda.

Galaxy S22 ve S21 serisi için One UI 6.1 güncellemesi

Samsung, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra için One UI 6.1 güncellemesini Avrupa genelinde yayınladı. 2,4 GB boyutundaki güncelleme G99xBXXUAGXDA ürün yazılımı sürümüyle gelen bu güncelleme aynı zamanda Nisan 2024 güvenlik yamasını da içeriyor. Muhtemelen Mayıs güvenlik yaması daha sonraki bir dönemde çıkacak.

Tam Boyutta Gör Bu güncelleme, bazı yapay zeka özellikleri ile küçük yeni özellikler ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri getiren büyük bir güncelleme konumunda. Galaxy S21 için halihazırda Türkiye dağıtımı başlamış durumda.

Tam Boyutta Gör Benzer şekilde Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için de Avrupa ülkelerinde One UI 6.1 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Bu güncellemenin henüz Türkiye için yayınlandığını doğrulayamadık ancak birkaç gün içinde güncellemenin bölgedeki cihazlara gelmesini bekliyoruz. Galaxy S22 serisi için S90xBXXU9EXE1 ürün yazılımı ile gelen güncelleme, S21 serisi gibi Nisan 2024 güvenlik yaması ile geliyor. Güncellemenin boyutu ise 3GB.

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Eğer Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisinden bir telefona sahipseniz Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve Yükle bölümüne giderek One UI 6.1 sürümünü kontrol edebilir ve indirebilirsiniz. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için cihazına ulaşması biraz zaman alabilir.

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Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye’de