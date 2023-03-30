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    Galaxy S23 serisi için devasa kamera güncellemesi yayınlandı

    Samsung, Galaxy S23 serisinde yaşanan kamera sorunlarını düzelten büyük yazılım güncellemesi yayınladı. Galaxy S23 kamera güncellemesi birçok sorunu gideriyor.  
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    galaxy s23 serisi büyük kamera güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 telefonlar özellikle de S23 Ultra modeli, çıktığı günden beri kamerasıyla gündemde. Kullanıcılardan ardı ardına gelen kamera şikayetlerinden sonra beklenen güncelleme sonunda yayınlandı. Kamera güncellemesi, Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modellerini kapsıyor ve yaklaşık 1GB boyutunda.

    Galaxy S23 kamera güncellemesi, çeşitli modlarda hız ve görüntü kalitesini iyileştiriyor. Otomatik odaklama hızı ve doğruluğu, düşük ışık koşullarında ultra geniş kameranın keskinliği ve OIS performansı iyileştirildi. Ayrıca bazı kamera modlarında yaşanan bulanıklık sorunu çözüldü.

    Galaxy S23 kamera güncellemesi ile düzeltilen sorunlar

    • Galeri uygulamasındaki iyileştirme, yeni çekilmiş ve işlenmekte olan fotoğrafları hemen silmenizi sağlar.
    • Otomatik odaklama algoritması değiştirildi, böylece deklanşöre bastığınızda, çerçeve odak dışında veya tam olarak ayarlanmamış olsa bile kamera fotoğraf çekiyor. Ancak, kamera uygulamasının yalnızca çerçeve odaklandıktan sonra fotoğraf çekmesini istiyorsanız, Kamera Yardımcısı uygulamasından değiştirebilirsiniz.
    • Süper Sabit mod kullanılarak düşük ışık koşullarında ultra geniş kamera kullanılarak videolar çekilirken netlik iyileştirildi ve titreme azaltıldı. Kamera uygulaması ayrıca Süper Sabit modun daha iyi görüntü kalitesi için iyi ortam ışığına gerek olduğunu açıklayan bir bildirim görüntüler.
    • Fotoğraf modunda arkaya bakan kamera kullanılırken bazen sol tarafta yeşil bir çizginin görünmesi hatası düzeltildi.
    • Orta-düşük ortam ışığında ve yüksek çözünürlük (50MP veya 200MP) kullanılırken gökyüzünde görünen şeritlenme sorunu iyileştirildi. 50MP ve 200MP modlarında genel netlik iyileştirildi.
    • Gece modu kapatıldığında ve Kamera Yardımcısı uygulaması şu ayara ayarlandığında görüntü kalitesi sorununu çözüldü: Çekim Hızı - Yüksek Çözünürlük - Hız Önceliği.
    • Üçüncü parti bir uygulama kullanılarak yapılan görüntülü aramayı sonlandırdıktan sonra yüz tanımanın çalışmamasına neden olan kamera sorunu da çözüldü.

    Tüm bu kamera iyileştirmeleri ve düzeltmeleri yakında Güney Kore dışında yayınlanacak. Nisan 2023 güncellemesinin bir parçası olarak yayınlanabilir.

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    makine26 14 saat önce

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