Galaxy S23 ekranında çizgi sorunu tekrar ortaya çıktı!

Bu sorunun amiral gemisi modellerde de olması hayal kırıklığı yaşattı. Samsung, ekranda renkli çizgiler oluşan cihazlar için ekran değiştirme programını sonlandırdı, ekranı ücretli olarak onarıyor. Ancak, bazı Samsung yetkili servis merkezleri yeşil veya pembe çizgi sorununu kabul edip ücretsiz ekran değişimi yapıyor. Samsung bu konuda net bir politika uygulamıyor.
Yeşil veya pembe çizgi, Galaxy S20 Plus modelinde yaygın bir sorundu. Samsung, Hindistan'daki kullanıcılarına ücretsiz ekran ve pil değişimi sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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