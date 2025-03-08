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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 ekranında çizgi sorunu tekrar ortaya çıktı!

    Samsung telefonların ekranlarında renkli çizgi oluşması yaygın bir sorun ve bir süredir var. Son olarak, Galaxy S23 kullanıcıları ekranda yeşil ve pembe çizgi oluştuğunu bildirmeye başladı.
    samsung galaxy s23 ekran yeşil & pembe çizgi sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeşil ve pembe çizgi sorunu Galaxy S23 kullanıcılarını yine rahatsız ediyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, bazı Galaxy S23 ve S23 Ultra kullanıcıları, cihazlarında pembe ve yeşil çizgi sorunuyla karşılaştı. OLED ekran, geçmişte gördüğümüz gibi yukarıdan aşağıya doğru düz dikey bir çizgi gösteriyor.

    Bu sorunun amiral gemisi modellerde de olması hayal kırıklığı yaşattı. Samsung, ekranda renkli çizgiler oluşan cihazlar için ekran değiştirme programını sonlandırdı, ekranı ücretli olarak onarıyor. Ancak, bazı Samsung yetkili servis merkezleri yeşil veya pembe çizgi sorununu kabul edip ücretsiz ekran değişimi yapıyor. Samsung bu konuda net bir politika uygulamıyor.

    Yeşil veya pembe çizgi, Galaxy S20 Plus modelinde yaygın bir sorundu. Samsung, Hindistan'daki kullanıcılarına ücretsiz ekran ve pil değişimi sundu.

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    turkelvis 2 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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