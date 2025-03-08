Galaxy S23 ekranında çizgi sorunu tekrar ortaya çıktı!

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeşil ve pembe çizgi sorunu Galaxy S23 kullanıcılarını yine rahatsız ediyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, bazı Galaxy S23 ve S23 Ultra kullanıcıları, cihazlarında pembe ve yeşil çizgi sorunuyla karşılaştı. OLED ekran, geçmişte gördüğümüz gibi yukarıdan aşağıya doğru düz dikey bir çizgi gösteriyor.

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Bu sorunun amiral gemisi modellerde de olması hayal kırıklığı yaşattı. Samsung, ekranda renkli çizgiler oluşan cihazlar için ekran değiştirme programını sonlandırdı, ekranı ücretli olarak onarıyor. Ancak, bazı Samsung yetkili servis merkezleri yeşil veya pembe çizgi sorununu kabul edip ücretsiz ekran değişimi yapıyor. Samsung bu konuda net bir politika uygulamıyor.

Yeşil veya pembe çizgi, Galaxy S20 Plus modelinde yaygın bir sorundu. Samsung, Hindistan'daki kullanıcılarına ücretsiz ekran ve pil değişimi sundu.

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Samsung Galaxy S23 ekranında yeşil & pembe çizgi sorunu!