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    Galaxy S23 serisinin ön kamerası belli oldu: Tüm modellerde aynı olacak

    Yaklaşan Galaxy S23 serisinin rakiplerine kıyasla kamera özellikleri ile ön plana çıkması bekleniyor. Bugün yaklaşan akıllı telefonların ön kamerası belli oldu.
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    Galaxy S23 serisinde kullanılacak ön kamera belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yakında yeni amiral gemisi Galaxy S23 serisini piyasaya sürecek. Bugün, sızıntılar ile gündemden düşmeyen telefonların ön kamera detayları paylaşıldı.

    Galaxy S23 serisinde kullanılacak ön kamera belli oldu

    Bildirilenlere göre Galaxy S23 serisinde kullanılacak ön kamera belli oldu. Yakın kaynaklardan gelen sızıntılar, seride yer alacak tüm modellerin 12MP selfie sensörü ile donatılacağını bildiriyor. Bu sensörün teknik detayları ise henüz açıklanmadı. 

    Bilindiği üzere serinin tepe modeli Galaxy S23 Ultra’nın 200 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 10 Megapiksel 3x telefoto ve 10 Megapiksel 10x periskop sensörleriyle gelmesi beklenirken, serinin standart ve Plus modeli 50MP ana kamera, 12MP ve 11MP yardımcı sensörlerden güç alacak.

    Hatırlamak gerekirse, mevcut Galaxy S22 ve S22+ modellerinde 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 3x yakınlaştırmalı 10 megapiksel telefoto lens bulunuyor. Bu nedenle, ana kamera yükseltmelerinin büyük kısmının Galaxy S23 Ultra modeline özel olacağı açık. Ancak bunun ön kamera tarafında farklılık göstereceğini söyleyebiliriz.

     Ayrıca Güney Koreli teknoloji devi, yaklaşık 32 milyon Galaxy S23 serisi cihaz üretmeyi planlıyor. Bu rakamın yüzde 50'si yalnızca S23 Ultra modeli, yüzde 30'u ise temel model olacak. Bu durum bizlere S22 Plus modelinin yüzde 20 ile en küçük paya sahip olacağını gösteriyor.

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