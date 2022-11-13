Galaxy S23 Ultra'nın 200 megapiksel kamerasından örnek fotoğraf geldi

Sadece tek bir fotoğraf olması kamera savaşının sonucunu belirlemeyi zorlaştırmasına rağmen bu küçük yarışı Galaxy S23 Ultra kazandı. Renk ve beyaz dengesi açısından Galaxy S22 Ultra ile benzer sonuç verse de Galaxy S23 Ultra tarafından çekilen fotoğrafın detayları açıkçası daha yüksek.
200 megapiksel kamera ile geliyor
Galaxy S23 Ultra modeli bu muazzam detayları ortaya çıkaran 200 megapiksel kamera ile gelecek. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S23 serisini önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtması bekleniyor. Lansmana kadar yeni amiral gemisi akıllı telefonlarla ilgili daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: