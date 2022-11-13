Galaxy S23 Ultra'nın 200 megapiksel kamerasından örnek fotoğraf geldi

Tam Boyutta Gör Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe üç adet balkabağı fotoğrafı yayınladı. Bunlardan ilki henüz piyasaya sürülmemiş Galaxy S23 Ultra'nın kamerasıyla çekilirken, ikincisi Galaxy S22 Ultra, üçüncüsü de DxOMark sıralamasında üst sıralara yerleşen Google Pixel 7 Pro ile çekildi.

Sızıntı doğruladı: Galaxy S23 Ultra, 200 MP kamerayla geliyor 4 gün önce eklendi

Sadece tek bir fotoğraf olması kamera savaşının sonucunu belirlemeyi zorlaştırmasına rağmen bu küçük yarışı Galaxy S23 Ultra kazandı. Renk ve beyaz dengesi açısından Galaxy S22 Ultra ile benzer sonuç verse de Galaxy S23 Ultra tarafından çekilen fotoğrafın detayları açıkçası daha yüksek.

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200 megapiksel kamera ile geliyor

Galaxy S23 Ultra modeli bu muazzam detayları ortaya çıkaran 200 megapiksel kamera ile gelecek. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S23 serisini önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtması bekleniyor. Lansmana kadar yeni amiral gemisi akıllı telefonlarla ilgili daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.

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Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP kamerasından örnek fotoğraf geldi