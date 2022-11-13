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    Galaxy S23 Ultra'nın 200 megapiksel kamerasından örnek fotoğraf geldi

    Önümüzdeki aylarda tanıtılacak Galaxy S23 Ultra'nın 200 megapiksel kamerası ile çekilmiş örnek bir fotoğraf yayınlandı. İşte Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Google Pixel 7 Pro çekim kıyaslaması.
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    Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP kamerasından örnek fotoğraf geldi Tam Boyutta Gör
    Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe üç adet balkabağı fotoğrafı yayınladı. Bunlardan ilki henüz piyasaya sürülmemiş Galaxy S23 Ultra'nın kamerasıyla çekilirken, ikincisi Galaxy S22 Ultra, üçüncüsü de DxOMark sıralamasında üst sıralara yerleşen Google Pixel 7 Pro ile çekildi.

    Sadece tek bir fotoğraf olması kamera savaşının sonucunu belirlemeyi zorlaştırmasına rağmen bu küçük yarışı Galaxy S23 Ultra kazandı. Renk ve beyaz dengesi açısından Galaxy S22 Ultra ile benzer sonuç verse de Galaxy S23 Ultra tarafından çekilen fotoğrafın detayları açıkçası daha yüksek.

    Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP kamerasından örnek fotoğraf geldi Tam Boyutta Gör

    200 megapiksel kamera ile geliyor

    Galaxy S23 Ultra modeli bu muazzam detayları ortaya çıkaran 200 megapiksel kamera ile gelecek. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S23 serisini önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtması bekleniyor. Lansmana kadar yeni amiral gemisi akıllı telefonlarla ilgili daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.

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