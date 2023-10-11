Bard destekli Google Asistan ilk etapta Samsung’a özel olacak

Zaten bilinenlere göre yeni Google Asistan ilk olarak Pixel 8 ve Tensor işlemcili diğer alt modellere gelecek. Ardından, önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S24'e ve sonrasında Galaxy S23’e gelmesi oldukça muhtemel. Diğer cihazların ise biraz daha beklemesi gerekecek. Google, geçen hafta Bard destekli Google Asistan'ın kısa süre içinde belirli test kullanıcılarına sunulacağını belirtmişti. Dahası, bu bir katılım deneyimi olacak, yani özelliği test etmek için katılmanız gerekecek. Gelecek yılın başlarında ise daha geniş bir kullanım olacak. Benzer tarih dilimlerinde Galaxy S24 serisi de çıkış yapacak.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.