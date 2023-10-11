Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce Google, yapay zeka ile desteklediği Google Assistant with Bard’ı tanıtmıştı. Yeni Google Asistan, firmanın ChatGPT ve Bing’e rakip olan üretken yapay zeka yazılımı Bard ile destekleniyor. Sorularınıza ilgili yanıtlar sunmak için Google hesabınızın yanı sıra internette de veri arayabilecek olan yeni dijital asistan, görseller üretebilecek, seyahat planlayabilecek ve çok dahasını yapabilecek. Ancak görünüşe göre Bard’lı Google Asistan, başlangıçta Pixel ve Samsung akıllı telefonlarıyla sınırlı olacak.

Bard’lı Google Asistan’ı bekleyenlere kötü haber

Tam Boyutta Gör Yayınlanan yeni bir rapor, Bard'lı Google Asistan'ın Tensor işlemcili Pixel akıllı telefonlar ve Samsung'un Galaxy S23 ve Galaxy S24 serisi cihazlarıyla sınırlı olabileceğini ortaya koyuyor. Google uygulamasının beta sürümünün 14.41 versiyonunda Galaxy S23, Galaxy S24, Pixel 6, Pixel 7 ve Pixel 8 serisi cihazların yeni yapay zeka destekli dijital ses asistanına ilk sahip olanlar arasında yer alabileceğine dair bazı kanıtlar bulundu.

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Zaten bilinenlere göre yeni Google Asistan ilk olarak Pixel 8 ve Tensor işlemcili diğer alt modellere gelecek. Ardından, önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S24'e ve sonrasında Galaxy S23’e gelmesi oldukça muhtemel. Diğer cihazların ise biraz daha beklemesi gerekecek. Google, geçen hafta Bard destekli Google Asistan'ın kısa süre içinde belirli test kullanıcılarına sunulacağını belirtmişti. Dahası, bu bir katılım deneyimi olacak, yani özelliği test etmek için katılmanız gerekecek. Gelecek yılın başlarında ise daha geniş bir kullanım olacak. Benzer tarih dilimlerinde Galaxy S24 serisi de çıkış yapacak.

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Bard destekli Google Asistan ilk etapta Samsung’a özel olacak