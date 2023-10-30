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    Samsung Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi başladı

    Samsung, bir süredir Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini beta kanalları aracılığıyla test ediyordu. Şimdi ise firma, kararlı One UI 6.0 güncellemesini Galaxy S23 için yayınlamaya başladı.
    Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, birkaç haftadır Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini beta olarak birkaç akıllı telefon serisinde test ediyordu. Son beta sürümünün oldukça eksiksiz olması ise kararlı sürümün yakında olduğuna işaret etmişti. Nitekim durum da düşünülen gibi oldu zira Samsung, kararlı One UI 6.0 güncellemesini Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra için yayınlamaya başladı.

    Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 zamanı

    Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 14'ün beta sürümünü (One UI 6.0) kullananlar için kararlı Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini Almanya'da yayınladı. Bu güncelleme S916BXXU3BWJM firmware sürümü ile geliyor ve yaklaşık 350MB indirme boyutuna sahip. One UI 6.0 Beta Programının mevcut olduğu diğer ülkeler de kısa süre içinde kararlı güncellemeye kavuşacaklar.

    Beta programında olmayan Galaxy S23 serisi cihazlara sahip olan kullanıcıların da çok yakında Android 14 ile birlikte One UI 6.0 güncellemesini alması bekleniyor. Bu güncellemenin boyutu ise çok daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte güncellemenin diğer ülkeler için ne zaman yayınlanacağı net değil. Samsung genellikle güncellemeleri bölge bölge yayınlıyor ancak, bu süreç çok uzamıyor. Güncelleme yayınlandıktan sonra telefonunuzun Ayarlar uygulamasındaki Yazılım güncellemesi bölümündeki İndir ve yükle seçeneğine dokunarak kararlı güncellemeyi indirebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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