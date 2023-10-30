Samsung Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi başladı

Tam Boyutta Gör Samsung, birkaç haftadır Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini beta olarak birkaç akıllı telefon serisinde test ediyordu. Son beta sürümünün oldukça eksiksiz olması ise kararlı sürümün yakında olduğuna işaret etmişti. Nitekim durum da düşünülen gibi oldu zira Samsung, kararlı One UI 6.0 güncellemesini Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra için yayınlamaya başladı.

Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 zamanı

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14'ün beta sürümünü (One UI 6.0) kullananlar için kararlı Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini Almanya'da yayınladı. Bu güncelleme S916BXXU3BWJM firmware sürümü ile geliyor ve yaklaşık 350MB indirme boyutuna sahip. One UI 6.0 Beta Programının mevcut olduğu diğer ülkeler de kısa süre içinde kararlı güncellemeye kavuşacaklar.

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Beta programında olmayan Galaxy S23 serisi cihazlara sahip olan kullanıcıların da çok yakında Android 14 ile birlikte One UI 6.0 güncellemesini alması bekleniyor. Bu güncellemenin boyutu ise çok daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte güncellemenin diğer ülkeler için ne zaman yayınlanacağı net değil. Samsung genellikle güncellemeleri bölge bölge yayınlıyor ancak, bu süreç çok uzamıyor. Güncelleme yayınlandıktan sonra telefonunuzun Ayarlar uygulamasındaki Yazılım güncellemesi bölümündeki İndir ve yükle seçeneğine dokunarak kararlı güncellemeyi indirebilirsiniz.

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Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi çıktı