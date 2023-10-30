Samsung Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi başladı

Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 zamanı
Beta programında olmayan Galaxy S23 serisi cihazlara sahip olan kullanıcıların da çok yakında Android 14 ile birlikte One UI 6.0 güncellemesini alması bekleniyor. Bu güncellemenin boyutu ise çok daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte güncellemenin diğer ülkeler için ne zaman yayınlanacağı net değil. Samsung genellikle güncellemeleri bölge bölge yayınlıyor ancak, bu süreç çok uzamıyor. Güncelleme yayınlandıktan sonra telefonunuzun Ayarlar uygulamasındaki Yazılım güncellemesi bölümündeki İndir ve yükle seçeneğine dokunarak kararlı güncellemeyi indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.