Samsung, Galaxy S24'ün ekran ve kamera sorununu çözen güncellemeyi yayınladı

Tam Boyutta Gör Samsung, yakın zamanda Galaxy S24 serisine çeşitli iyileştirmeler getireceğini duyurmuştu. Güncellemenin 22 Şubat’ta yayınlanması bekleniyordu ancak daha erken yayınlandı. İlk olarak Güney Kore’deki kullanıcılara açılan güncelleme, seride bazı telefonlarda karşılaşılan kamera ve ekranla ilgili sorunları gidermeyi amaçlıyor.

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Canlılık ayarı

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi 554MB boyutunda ve S92xNKSU1AXB5 sürüm numarasını içeriyor. Samsung, bu güncellemeyle 72 güvenlik açığının kapatıldığını söylüyor. Daha da önemlisi, telefonun ekran ayarlarına Canlılık kaydırıcısı getirerek kullanıcının tercihine göre ekranı daha canlı yapmasına olanak tanıyor.

Kamera iyileştirmeleri

Samsung, kamerayla ilgili tüm iyileştirmeleri de detaylı olarak paylaştı. Yüksek çözünürlük modunu kullanırken yüksek yoğunluklu arka ışık kaynağına sahip sahnelerde görüntünün parlaklığı ayarlandı. Ayrıca fazla yakınlaştırma yapıldığında yazıların netliği iyileştirildi ancak bu iyileştirme Galaxy S24 Ultra için yapıldı. S24 Ultra için yapılan bir diğer iyileştirmeyi video kayıt sırasında fark edeceksiniz; video daha net ve görüntü kalitesi daha iyi. Samsung, içeride fotoğraf çekerken sahnedeki karanlık alanların pozlamasını da iyileştirdiklerini belirtti. Detaylar artık daha fazla göze çarpıyor, keskinlik de artırıldı. Bu iyileştirmeler de S24 Ultra için geçerli.

Yemek modunda görüntülerin daha dikkat çekici görünmesi için renkler iyileştirildi. Gece modunda çekilen görüntülerin renk doygunluğu ve beyaz dengesi iyileştirildi. S24 Ultra’nın arka kameraları için arkadan aydınlatmalı sahnelerde hızlı hareke eden objelerin yakalanması iyileştirildi. Durağan görüntülerde objelerin renkleri ve pozlaması iyileştirildi. Samsung, fotoğraf ve video izleme deneyimini de geliştirdi. Expert RAW uygulaması kullanılarak DNG formatında çekilen fotoğraflar için Galeri uygulamasında yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesinin iyileştirildiğini de fark edeceksiniz.

Samsung, Galaxy S24 serisinde kameraların performansını optimize etmeye devam edeceklerini söyledi.

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Galaxy S24 ekran ve kamera sorununu çözen güncelleme yayınlandı