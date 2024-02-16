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    Samsung, Galaxy S24'ün ekran ve kamera sorununu çözen güncellemeyi yayınladı

    Samsung, Galaxy S24 kullanıcılarının beklediği yazılım güncellemesini yayınladı. Şubat 2024 güncellemesi, ekran ve kamerada belirlenen sorunları çözüyor.        
    samsung galaxy s24 ekran & kamera güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın zamanda Galaxy S24 serisine çeşitli iyileştirmeler getireceğini duyurmuştu. Güncellemenin 22 Şubat’ta yayınlanması bekleniyordu ancak daha erken yayınlandı. İlk olarak Güney Kore’deki kullanıcılara açılan güncelleme, seride bazı telefonlarda karşılaşılan kamera ve ekranla ilgili sorunları gidermeyi amaçlıyor.

    Canlılık ayarı

    Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi 554MB boyutunda ve S92xNKSU1AXB5 sürüm numarasını içeriyor. Samsung, bu güncellemeyle 72 güvenlik açığının kapatıldığını söylüyor. Daha da önemlisi, telefonun ekran ayarlarına Canlılık kaydırıcısı getirerek kullanıcının tercihine göre ekranı daha canlı yapmasına olanak tanıyor.

    Kamera iyileştirmeleri

    Samsung, kamerayla ilgili tüm iyileştirmeleri de detaylı olarak paylaştı. Yüksek çözünürlük modunu kullanırken yüksek yoğunluklu arka ışık kaynağına sahip sahnelerde görüntünün parlaklığı ayarlandı. Ayrıca fazla yakınlaştırma yapıldığında yazıların netliği iyileştirildi ancak bu iyileştirme Galaxy S24 Ultra için yapıldı. S24 Ultra için yapılan bir diğer iyileştirmeyi video kayıt sırasında fark edeceksiniz; video daha net ve görüntü kalitesi daha iyi. Samsung, içeride fotoğraf çekerken sahnedeki karanlık alanların pozlamasını da iyileştirdiklerini belirtti. Detaylar artık daha fazla göze çarpıyor, keskinlik de artırıldı. Bu iyileştirmeler de S24 Ultra için geçerli.

    Yemek modunda görüntülerin daha dikkat çekici görünmesi için renkler iyileştirildi. Gece modunda çekilen görüntülerin renk doygunluğu ve beyaz dengesi iyileştirildi. S24 Ultra’nın arka kameraları için arkadan aydınlatmalı sahnelerde hızlı hareke eden objelerin yakalanması iyileştirildi. Durağan görüntülerde objelerin renkleri ve pozlaması iyileştirildi. Samsung, fotoğraf ve video izleme deneyimini de geliştirdi. Expert RAW uygulaması kullanılarak DNG formatında çekilen fotoğraflar için Galeri uygulamasında yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesinin iyileştirildiğini de fark edeceksiniz.

    Samsung, Galaxy S24 serisinde kameraların performansını optimize etmeye devam edeceklerini söyledi.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-camera-display-fixing-update-released-south-korea/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-camera-improvements-update-details/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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