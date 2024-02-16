Samsung, Galaxy S24'ün ekran ve kamera sorununu çözen güncellemeyi yayınladı

Canlılık ayarı
Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi 554MB boyutunda ve S92xNKSU1AXB5 sürüm numarasını içeriyor. Samsung, bu güncellemeyle 72 güvenlik açığının kapatıldığını söylüyor. Daha da önemlisi, telefonun ekran ayarlarına Canlılık kaydırıcısı getirerek kullanıcının tercihine göre ekranı daha canlı yapmasına olanak tanıyor.
Kamera iyileştirmeleri
Samsung, kamerayla ilgili tüm iyileştirmeleri de detaylı olarak paylaştı. Yüksek çözünürlük modunu kullanırken yüksek yoğunluklu arka ışık kaynağına sahip sahnelerde görüntünün parlaklığı ayarlandı. Ayrıca fazla yakınlaştırma yapıldığında yazıların netliği iyileştirildi ancak bu iyileştirme Galaxy S24 Ultra için yapıldı. S24 Ultra için yapılan bir diğer iyileştirmeyi video kayıt sırasında fark edeceksiniz; video daha net ve görüntü kalitesi daha iyi. Samsung, içeride fotoğraf çekerken sahnedeki karanlık alanların pozlamasını da iyileştirdiklerini belirtti. Detaylar artık daha fazla göze çarpıyor, keskinlik de artırıldı. Bu iyileştirmeler de S24 Ultra için geçerli.
Yemek modunda görüntülerin daha dikkat çekici görünmesi için renkler iyileştirildi. Gece modunda çekilen görüntülerin renk doygunluğu ve beyaz dengesi iyileştirildi. S24 Ultra’nın arka kameraları için arkadan aydınlatmalı sahnelerde hızlı hareke eden objelerin yakalanması iyileştirildi. Durağan görüntülerde objelerin renkleri ve pozlaması iyileştirildi. Samsung, fotoğraf ve video izleme deneyimini de geliştirdi. Expert RAW uygulaması kullanılarak DNG formatında çekilen fotoğraflar için Galeri uygulamasında yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesinin iyileştirildiğini de fark edeceksiniz.
Samsung, Galaxy S24 serisinde kameraların performansını optimize etmeye devam edeceklerini söyledi.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-camera-display-fixing-update-released-south-korea/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-camera-improvements-update-details/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.