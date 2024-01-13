Samsung Galaxy S24 serisi, 2031'e kadar güncelleme alabilir

Tam Boyutta Gör Google, Ekim 2023’te Pixel 8 serisi telefonlarının 7 yıl Android güncellemesi alacağını duyurmuştu. Bu, akıllı telefon pazarında bir ilk oldu, Apple bile iPhone’lara 5 yıl destek veriyor. Şimdi, Samsung’un da Galaxy S24 serisinde güncelleme desteğini 7 yıla çıkaracağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S24 serisi 7 yıl güncelleme alabilir

Samsung, şu anda bazı telefonlarına beş yıl güvenlik güncellemesi, dört büyük Android sürüm güncellemesi veriyor. Şirketin Galaxy S24 serisiyle bu süreyi yedi yıla kadar çıkarması bekleniyor. Doğru çıkarsa S24 serisi (S24, S24 Plus, S24 Ultra), Android 21’e kadar güncelleme alacak. Ancak, bu yalnızca güvenlik güncellemeleri mi yoksa Android/One UI/özellik paketini de içeren büyük yükseltmeler mi olacak bilinmiyor. Galaxy S24 serisi, 17 Ocak’ta tanıtılacak. Lansman tarihi yaklaşırken, bu güncelleme planının gerçek olup olmadığını yakında öğreneceğiz.

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Samsung Galaxy S24 serisi hakkında neler biliyoruz? Tüm modeller 120Hz AMOLED ekranla gelecek; düz S24 modeli 6.2 inç FHD+ panel, S24+ modeli 6.7 inç QHD+ ekran, S24 Ultra da 6.8 inç QHD+ ekrana sahip olacak. Düz ve plus model, Exynos 2400 işlemci (bazı bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3) ile gelirken, S24 Ultra yalnızca Snapdragon işlemciyle gelecek. S24 ve S24 Plus’ta 50MP birincil, 12MP ultra geniş ve 10MP telefoto kamera düzeni olacak. S24 Ultra’da 50MP periskop kamera, 200MP sensörün de dahil olduğu dörtlü arka kamera sistemi göreceğiz. Samsung S24 Ultra, ayrıca daha hızlı şarj olacak.

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