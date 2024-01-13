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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 serisi, 2031'e kadar güncelleme alabilir

    Google, Pixel 8 telefonları duyururken 7 yıl güncelleme sözüyle herkesi şaşırtmıştı. Samsung'un da yakında tanıtacağı Galaxy S24 serisinde aynı şeyi yapması bekleniyor.
    samsung galaxy s24 7 yıl android güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Google, Ekim 2023’te Pixel 8 serisi telefonlarının 7 yıl Android güncellemesi alacağını duyurmuştu. Bu, akıllı telefon pazarında bir ilk oldu, Apple bile iPhone’lara 5 yıl destek veriyor. Şimdi, Samsung’un da Galaxy S24 serisinde güncelleme desteğini 7 yıla çıkaracağı söyleniyor.

    Samsung Galaxy S24 serisi 7 yıl güncelleme alabilir

    Samsung, şu anda bazı telefonlarına beş yıl güvenlik güncellemesi, dört büyük Android sürüm güncellemesi veriyor. Şirketin Galaxy S24 serisiyle bu süreyi yedi yıla kadar çıkarması bekleniyor. Doğru çıkarsa S24 serisi (S24, S24 Plus, S24 Ultra), Android 21’e kadar güncelleme alacak. Ancak, bu yalnızca güvenlik güncellemeleri mi yoksa Android/One UI/özellik paketini de içeren büyük yükseltmeler mi olacak bilinmiyor. Galaxy S24 serisi, 17 Ocak’ta tanıtılacak. Lansman tarihi yaklaşırken, bu güncelleme planının gerçek olup olmadığını yakında öğreneceğiz.

    Samsung Galaxy S24 serisi hakkında neler biliyoruz? Tüm modeller 120Hz AMOLED ekranla gelecek; düz S24 modeli 6.2 inç FHD+ panel, S24+ modeli 6.7 inç QHD+ ekran, S24 Ultra da 6.8 inç QHD+ ekrana sahip olacak. Düz ve plus model, Exynos 2400 işlemci (bazı bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3) ile gelirken, S24 Ultra yalnızca Snapdragon işlemciyle gelecek. S24 ve S24 Plus’ta 50MP birincil, 12MP ultra geniş ve 10MP telefoto kamera düzeni olacak. S24 Ultra’da 50MP periskop kamera, 200MP sensörün de dahil olduğu dörtlü arka kamera sistemi göreceğiz. Samsung S24 Ultra, ayrıca daha hızlı şarj olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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