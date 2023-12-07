Galaxy S24 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

Galaxy S24 Ultra en net haliyle görüntülendi
Bildiğiniz üzere daha önce Galaxy S24 serisine ait birçok görüntü paylaşıldı. Ancak bu görüntüler çoğunlukla sızıntıları temel alan CAD tasarımlarıyladı. Bugünki sızıntı ise Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S23 Ultra'yı yan yana getirdi. Resimlere göre Galaxy S24 Ultra, büyük oranda selefine benziyor. Ancak her iki telefon küçük detaylar ile birbirinden ayrılmış.
Galaxy S24 Ultra beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Galaxy S24 UIltra, 12GB RAM ve 1TB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak. Bu konfigürasytona ise 45W kablolu, 15W kablosuz ve 4,5W ters şarj sunan 5.000mAh pil paketi eşlik edecek. Telefonun arka yüzeyinde 200MP birincil sensör, 12MP ultra geniş kamera, 10MP 3x telefoto lens ve 50MP 5x periskop zoom ünitesinden oluşan dörtlü kamera sistemi bulunacak.
Ön yüzünde ise 1-120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6,8 inç boyutlarında LTPO OLED ekranla karşılaşacağız. Galaxy S24 Ultra'nın Titanyum Siyahı, Titanyum Grisi, Titanyum Menekşe ve Titanyum Sarısı renk seçenekleriyle Ocak ayında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.