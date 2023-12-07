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    Galaxy S24 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

    Galaxy S24 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni görüntüler internete sızdırıldı. Peki Titanyum başta olmak üzere Galaxy S24 serisinin amiral gemisi modeli nasıl görünüyor. İşte Galaxy S24 Ultra
    Galaxy S24 Ultra en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S24 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil Galaxy ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Son olarak Ice Universe tarafından, Galaxy S24 Ultra'nın canlı görüntüleri internete sızdı.

    Galaxy S24 Ultra en net haliyle görüntülendi

    Bildiğiniz üzere daha önce Galaxy S24 serisine ait birçok görüntü paylaşıldı. Ancak bu görüntüler çoğunlukla sızıntıları temel alan CAD tasarımlarıyladı. Bugünki sızıntı ise Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S23 Ultra'yı yan yana getirdi. Resimlere göre Galaxy S24 Ultra, büyük oranda selefine benziyor. Ancak her iki telefon küçük detaylar ile birbirinden ayrılmış.

    Galaxy S24 Ultra en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Buna göre Galaxy S24 Ultra'daki hoparlör ızgarası birden fazla delik yerine uzun ve tek bir kesikten oluşacak. Ayrıca üst kısımda iki mikrofon deliği tercih edilmiş. Güç ve ses tuşları ise biraz daha büyük. Ek olarak genel kalınlığın 8,6 mm'ye düşürüldüğü belirtiliyor. Kaçınlar için Galaxy S24 Ultra'daki en büyük yükseltme, titanyum tasarıma geçiş olacak. Bu yükseltme ise öncekine göre daha az kavisli ve S Pen'in alt kısmı dahil daha düz bir tasarımı beraberinde getiriyor. 

    Galaxy S24 Ultra beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Galaxy S24 UIltra, 12GB RAM ve 1TB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak. Bu konfigürasytona ise 45W kablolu, 15W kablosuz ve 4,5W ters şarj sunan 5.000mAh pil paketi eşlik edecek. Telefonun arka yüzeyinde 200MP birincil sensör, 12MP ultra geniş kamera, 10MP 3x telefoto lens ve 50MP 5x periskop zoom ünitesinden oluşan dörtlü kamera sistemi bulunacak.

    Ön yüzünde ise 1-120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6,8 inç boyutlarında LTPO OLED ekranla karşılaşacağız. Galaxy S24 Ultra'nın Titanyum Siyahı, Titanyum Grisi, Titanyum Menekşe ve Titanyum Sarısı renk seçenekleriyle Ocak ayında tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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