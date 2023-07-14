Galaxy S24 serisinin bir özelliği daha belli oldu
Bilmeyenler için Samsung'un 45W hızlı şarj desteğine sahip ilk telefonu 2019 yılında vitrine çıkan Galaxy Note10+ oldu. Ancak günümüzde bu hızların üstüne halen çıkılmış değil. Öte yandan sektöre yakın kaynaklar, Galaxy S24+ ve S24 Ultra'da istiflenmiş pil teknolojisine geçiş yapılacağını söylüyor.Bu yenilik ise şarj hızlarının 65W'a kadar çıkmasını sağlayacak.
Öyle ki Samsung'un, bu pillerin testlerine başladığı belirtiliyor. Ayrıca amiral gemisi Galaxy S24 Ultra, daha yüksek sarj hızlarına olanak tanıyan ek bir soğutma desteği ile karşımıza çıkacak. Her iki telefona ise 5.000mAh pil paketi eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)