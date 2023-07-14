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    Galaxy S24 serisinin bir özelliği daha belli oldu

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S24 serisinin bir özelliği daha belli oldu. Galaxy S24+ ve S24 Ultra, yeni bir pil teknolojisi ile geliyor. İşte detaylar
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    Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy S23'ün halefi olacak Galaxy S24 serisi için hazırlıklara başladı. Öyle ki yeni telefonların Exynos işlemci ve yeni bir telefoto kamera içereceğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra'nın pil kapasitesi ve şarj hızları da belli oldu.

    Galaxy S24 serisinin bir özelliği daha belli oldu

    Bilmeyenler için Samsung'un 45W hızlı şarj desteğine sahip ilk telefonu 2019 yılında vitrine çıkan Galaxy Note10+ oldu. Ancak günümüzde bu hızların üstüne halen çıkılmış değil. Öte yandan sektöre yakın kaynaklar, Galaxy S24+ ve S24 Ultra'da istiflenmiş pil teknolojisine geçiş yapılacağını söylüyor.Bu yenilik ise şarj hızlarının 65W'a kadar çıkmasını sağlayacak.

    Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu!
    Günümüzde istiflenmiş pilleri elektrikli araçlar ile çokça duymaya başladık. Sarmal bir yapı yerine üst üste dizilmiş bir tasarım kullanan bu piller, bileşenleri daha sıkı bir şekilde bir araya getirerek enerji verimliliğinin artırılmasını sağlıyor. Bu noktada yığılmış veya istiflenmiş pillerin en büyük avantajlarından biri de daha hızlı şarj olmaları diyebiliriz.

    Öyle ki Samsung'un, bu pillerin testlerine başladığı belirtiliyor. Ayrıca amiral gemisi Galaxy S24 Ultra, daha yüksek sarj hızlarına olanak tanıyan ek bir soğutma desteği ile karşımıza çıkacak. Her iki telefona ise 5.000mAh pil paketi eşlik edecek. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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