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    Xiaomi Redmi K60 Ultra görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Redmi K60 Ultra'nın render görüntüleri paylaşıldı. Peki bütçe odaklı telefon beraberinde neler getirecek? İşte detaylar
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    Xiaomi Redmi K60 Ultra görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Redmi markası altında fiyat performans odaklı modellere imza atan Xiaomi, geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Redmi K60 ve K60 Pro ile ses getirmeyi başarmıştı. Bunun hemen ardından Redmi K60 Ultra hakkında yeni sızıntılar duymaya başladık. Son olarak Redmi K60 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı. 

    Redmi K60 Ultra tasarımı belli oldu

    Yeni sızıntıya göre Redmi K60 Ultra, ön yüzünde ince çerçevelere ve ortaya hizanlanmış delikli bir ekrandan destek alacak. Cihazın arka bölümünde ise kare şeklinde bir kamera adası konumlandırılmış. Buranın sol tarafında iki kamera sensörü yer alırken, sağ tarafta bir LED flaş ünitesi ve onun altında başka bir küçük sensör bulunuyor. Kuvvetle muhtemel iki büyük sensör birincil ve geniş açılı kamera küçük sensör ise makro odaklı olacak.

    Xiaomi Redmi K60 Ultra görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Redmi K50 Ultra, 12-bit 144Hz 2K+ OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 ve 120W şarj desteği ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Redmi K60 Ultra ise 2712 x 1220 çözünürlük ve 144 Hz'e kadar yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinden güç alacak telefona 100W hızlı şarj desteği eşlik edecek. 

    Redmi K60 Ultra'nın 2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı belirtiliyor. Ayrıca yaklaşmakta olan telefonun ülkemiz ve Avrupa pazarında Poco markası adı altında vitrine çıktığını görebiliriz. Ancak bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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