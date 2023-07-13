Xiaomi Redmi K60 Ultra görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Redmi K60 Ultra tasarımı belli oldu
Yeni sızıntıya göre Redmi K60 Ultra, ön yüzünde ince çerçevelere ve ortaya hizanlanmış delikli bir ekrandan destek alacak. Cihazın arka bölümünde ise kare şeklinde bir kamera adası konumlandırılmış. Buranın sol tarafında iki kamera sensörü yer alırken, sağ tarafta bir LED flaş ünitesi ve onun altında başka bir küçük sensör bulunuyor. Kuvvetle muhtemel iki büyük sensör birincil ve geniş açılı kamera küçük sensör ise makro odaklı olacak.
Redmi K60 Ultra'nın 2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı belirtiliyor. Ayrıca yaklaşmakta olan telefonun ülkemiz ve Avrupa pazarında Poco markası adı altında vitrine çıktığını görebiliriz. Ancak bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)