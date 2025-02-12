Samsung Galaxy S25 Ultra bu kez S-Pen sorunuyla gündemde

S-Pen yine sorun çıkarıyor
Samsung’un Bluetooth özelliğini kaldırarak biraz daha yazım, çizim ve gezinti için optimize ettiği S-Pen, manyetik aksesuarlar kullanıldığında akıcılık ve tepki süresinde sorunlar yaşıyor. Bazı kullanıcılar, ara yüzün manyetik çakışma nedeniyle kalemin fonksiyonelliğinde olumsuzluk yaşandığına dair bildirim gönderdiğini belirtiyor.
Galaxy S24 Ultra modelinde de buna benzer bir sorun yaşanmış ve resmi Samsung manyetik kılıfı ile MagSafe şarj adaptörü kullanıldığında sorunun ortadan kalktığı gündeme gelmişti. Henüz Samsung cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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