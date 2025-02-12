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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra bu kez S-Pen sorunuyla gündemde

    Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcıları bir süredir S-Pen kaleminin fonksiyonlarını yitirmesinden şikâyetçi. Özellikle manyetik aksesuarlarda bu sorun yaşanıyor.   
    Samsung Galaxy S25 Ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung’un akıllı telefon portföyündeki en güçlü modeli konumundaki Galaxy S25 Ultra, çıktığı günden bu yana sorunlarla boğuşuyor. Aşırı ısınma ve batarya sorunlarından sonra S-Pen kalemi de problem yaşıyor. 

    S-Pen yine sorun çıkarıyor

    Samsung’un Bluetooth özelliğini kaldırarak biraz daha yazım, çizim ve gezinti için optimize ettiği S-Pen, manyetik aksesuarlar kullanıldığında akıcılık ve tepki süresinde sorunlar yaşıyor. Bazı kullanıcılar, ara yüzün manyetik çakışma nedeniyle kalemin fonksiyonelliğinde olumsuzluk yaşandığına dair bildirim gönderdiğini belirtiyor. 

    Galaxy S24 Ultra modelinde de buna benzer bir sorun yaşanmış ve resmi Samsung manyetik kılıfı ile MagSafe şarj adaptörü kullanıldığında sorunun ortadan kalktığı gündeme gelmişti. Henüz Samsung cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. 

     
     

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