Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları ekrandaki yeşil çizgilerden şikayetçi

Tam Boyutta Gör Reddit'teki Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, cihazın ekranındaki kusurları gösteren fotoğraflar paylaşmaya başladılar. Can sıkıcı sorun Galaxy S24 Ultra'nın ekranında yeşil ve beyaz çizgiler oluşması.

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Yaygın bir sorun olup olmadığı bilinmiyor

Bunlardan kurtulmanın bir yolu yok. Zira cihazı yeniden başlatmak veya fabrika ayarlarına sıfırlamak gibi standart çözümler de yardımcı olmuyor ve sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz belli değil. Yeni aldığı Galaxy S24 Ultra cihazında böyle bir sorun olan kullanıcı, ekrandaki kusurun akıllı telefonun kullanımının altıncı gününde ortaya çıktığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Her iki vakada da akıllı telefon sahipleri, akıllı telefonun değiştirilmesi ya da para iadesi talebiyle mobil operatöre başvurmuş durumdalar. Ancak şu ana kadar istedikleri sonucu elde edemediklerini belirtiyorlar. Samsung cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

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Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranında yeşil çizgi sorunu