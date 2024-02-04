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    Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları ekrandaki yeşil çizgilerden şikayetçi

    Piyasaya sürülmesinin üzerinden sadece birkaç hafta geçmiş olan Samsung Galaxy S24 Ultra, ekranında oluşan yeşil ve beyaz çizgilerle konuşulmaya başlandı.       
    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranında yeşil çizgi sorunu Tam Boyutta Gör
    Reddit'teki Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, cihazın ekranındaki kusurları gösteren fotoğraflar paylaşmaya başladılar. Can sıkıcı sorun Galaxy S24 Ultra'nın ekranında yeşil ve beyaz çizgiler oluşması.

    Yaygın bir sorun olup olmadığı bilinmiyor

    Bunlardan kurtulmanın bir yolu yok. Zira cihazı yeniden başlatmak veya fabrika ayarlarına sıfırlamak gibi standart çözümler de yardımcı olmuyor ve sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz belli değil. Yeni aldığı Galaxy S24 Ultra cihazında böyle bir sorun olan kullanıcı, ekrandaki kusurun akıllı telefonun kullanımının altıncı gününde ortaya çıktığını söylüyor.

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranında yeşil çizgi sorunu Tam Boyutta Gör
    Her iki vakada da akıllı telefon sahipleri, akıllı telefonun değiştirilmesi ya da para iadesi talebiyle mobil operatöre başvurmuş durumdalar. Ancak şu ana kadar istedikleri sonucu elde edemediklerini belirtiyorlar. Samsung cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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