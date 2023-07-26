Tam Boyutta Gör Bir süredir Galaxy S24 serisine güç verecek on çekirdekli bir Exynos 2400 işlemci hakkında söylentiler duyuyoruz. Hatta bu yılın sonlarında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S23 FE modelinin de Exynos markalı bir işlemciye sahip olduğu söyleniyor. Şimdi, uzun süredir devam eden bu söylentiler doğrulandı.

Exynos'un dönüşü kaçınılmaz görünüyor

Pocket-lint'in haberine göre Samsung, bu yılın sonlarında çıkacağı söylenen yaklaşan Galaxy S23 FE modelinde tercihini Exynos işlemciden yana kullanacak. Raporda bu işlemcinin detayları yer almıyor olsa da, sızdırılan Geekbench listeleri Exynos 2200'e işaret etmişti. Ancak ABD'de satılan modeller muhtemel olarak Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek.

Ayrıca merakla beklenen Galaxy S24 serisinin de Exynos işlemcilere geri döneceği iddia ediliyor. Bilmeyenler için mevcut Galaxy S23 modellerinin tümü, hız aşırtmalı bir Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformu ile çıkış yaptı. Galaxy S24'ün ise pazardan pazara farklı işlemcilere sahip olup olmayacağı henüz onaylanmadı. Ancak Arm’ın iş modelini değiştirmesi ve artan lisans ücretleri, Samsung'un işlerini zorlaştırabilir.

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Ayrıca Galaxy S24'e güç verdiği söylenen Exynos 2400'ün Qualcomm'un yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 3'üne karşı etkileyici bir rakip olacağı belirtiliyor. Öyle ki yeni işlemcide bilgi işlem birimi sayısı dört katına çıkacak. Galaxy S23 FE ve S24 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Galaxy S24 ve S23 FE'nin bir özelliği daha belli oldu