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Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S25 Edge'in lansmanını ertelediği belirtiliyor. Bazı söylentiler 13 Mayıs'ı işaret etse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ertelemenin ötesinde, telefonun başlangıçta sadece iki ülkede satışa sunulacağı da iddia ediliyor.

İlk olarak Güney Kore ve Çin'de satışa sunulacak

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Samsung'un ultra ince modeli Galaxy S25 Edge, Mayıs sonunda resmiyet kazanacak ve ilk aşamada sadece Güney Kore ve Çin'de satışa sunulacak. Dolayısıyla diğer ülkelerde telefonu bekleyen kişilerin bekleyişi bir miktar daha uzayacak.

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Samsung'un bu stratejisi, geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Galaxy Z Fold Special Edition modeline benziyor. Katlanabilir model yalnızca bu iki ülkede satışa sunulmuştu. Neyse ki Galaxy S25 Edge'in diğer ülkelerde de satışa sunulacağı biliniyor. Hatta yakın zamanda Avrupa fiyatları ortaya çıktı. İtalyan bir satış platformunda ortaya çıkan listeye göre, Galaxy S25 Edge’in 256 GB’lık versiyonu yaklaşık 1250 euro fiyata sahip olabilir.

Samsung Galaxy S25 Edge beklenen özellikleri

Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge, S25 serisinin geri kalanıyla aynı tasarım çizgisiyle piyasaya çıkacak. 6,7 inç ekran, 12 GB RAM, iki arka kamera, 4000 mAh batarya ve Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelmesi beklenen telefon, Galaxy S25 Ultra gibi titanyum bir gövdeye sahip olabilir.

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Galaxy S25 Edge ilk etapta sadece iki ülkede satışa çıkabilir