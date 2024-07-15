Tam Boyutta Gör GSMArena Realme akıllı telefonların lansman tarihini açıklayan bir makale yayınladı. Ancak yayının erken paylaşıldığı anlaşılınca geri adım atıldı. Lansman tarihi posteri de dahil olmak üzere makaledeki ayrıntılar oldukça dikkat çekti.

Realme lansman tarihi posteri sızdrıldı

Afişe bakıldığında Realme 13 Pro ve 13 Pro+, 30 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 14:30'da düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacağı görülüyor. Realme, telefonların estetiğiyle ilgili bazı detayları daha önce resmen doğrulamıştı. Her iki model de üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Sızıntılar her telefonun dört farklı seçeneğe sahip olacağını öne sürüyor. 128 GB depolama alanına sahip 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip 12 GB RAM. Bu seçeneklerin dışında diğer çoğu özellik gizli tutuluyor.

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TENAA sertifikası Realme 13 Pro+'ın bazı özelliklerine işaret ediyor. Telefonun FHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik kavisli AMOLED ekrana ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor. İşlemci, Snapdragon 7s Gen 2 veya 7s Gen 3 olabilir ve 16 GB'a kadar RAM ve şaşırtıcı 1 TB depolama alanıyla karşımıza çıkabilir.

Realme 13 Pro+'ya güç verecek olan 5.050mAh pil olduğu düşünülüyor. Telefon muhtemelen Android 14 tabanlı Realme UI 5'i çalıştıracak. Görüntüleme kısmında ise 32 megapiksellik bir ön kamera bekleniyor.

Arka kamera sisteminin optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 megapiksellik Sony LYT-701 birincil sensör, 8 megapiksellik ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 megapiksellik LYT-600 periskop telefoto lense sahip olduğu söyleniyor. AI destekli fotoğrafçılık özelliklerinin de paketin bir parçası olması bekleniyor.

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Realme 13 Pro serisi lansman tarihi sızdırıldı