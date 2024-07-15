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    Realme 13 Pro serisi lansman tarihi sızdırıldı

    Yaklaşan Realme 13 Pro serisi lansmanı öncesi şirketin kendisi lansman tarihi konusunda ağzını sıkı tutarken, yakın zamandaki bir yayın karmaşası yeni bir sızıntıya sebep oldu.
    Realme 13 Pro serisi lansman tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    GSMArena Realme akıllı telefonların lansman tarihini açıklayan bir makale yayınladı. Ancak yayının erken paylaşıldığı anlaşılınca geri adım atıldı. Lansman tarihi posteri de dahil olmak üzere makaledeki ayrıntılar oldukça dikkat çekti.

    Realme lansman tarihi posteri sızdrıldı

    Afişe bakıldığında Realme 13 Pro ve 13 Pro+, 30 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 14:30'da düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacağı görülüyor. Realme, telefonların estetiğiyle ilgili bazı detayları daha önce resmen doğrulamıştı. Her iki model de üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

    Sızıntılar her telefonun dört farklı seçeneğe sahip olacağını öne sürüyor. 128 GB depolama alanına sahip 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip 12 GB RAM. Bu seçeneklerin dışında diğer çoğu özellik gizli tutuluyor.

    TENAA sertifikası Realme 13 Pro+'ın bazı özelliklerine işaret ediyor. Telefonun FHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik kavisli AMOLED ekrana ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor. İşlemci, Snapdragon 7s Gen 2 veya 7s Gen 3 olabilir ve 16 GB'a kadar RAM ve şaşırtıcı 1 TB depolama alanıyla karşımıza çıkabilir.

    Realme 13 Pro+'ya güç verecek olan 5.050mAh pil olduğu düşünülüyor. Telefon muhtemelen Android 14 tabanlı Realme UI 5'i çalıştıracak. Görüntüleme kısmında ise 32 megapiksellik bir ön kamera bekleniyor.

    Arka kamera sisteminin optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 megapiksellik Sony LYT-701 birincil sensör, 8 megapiksellik ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 megapiksellik LYT-600 periskop telefoto lense sahip olduğu söyleniyor. AI destekli fotoğrafçılık özelliklerinin de paketin bir parçası olması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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