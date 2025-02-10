Galaxy S25 Ultra şikayetleri başladı: Aşırı ısınma ve pil sorunu!

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Tam Boyutta Gör Samsung'un en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25, Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Snapdragon 8 Elite, Qualcomm'un kendi Oryon CPU’sunu içeriyor. Yeni yapılandırma inanılmaz performans artışı sağlıyor ancak bunun bir getirisi var; Bu işlemciyi kullanan bazı telefonlarda olduğu gibi yeni Galaxy S serisi de çok ısınıyor. Samsung forumları ve sosyal medya platformlarında bu yönde şikayetler başladı.

Galaxy S25 Ultra düşmelere karşı gerçekten dayanıklı mı? 1 gün önce eklendi

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, aşırı ısınma sorunu, belli bir modelle sınırlı değil. Ayrıca kasada hissedilebilir sıcaklık artışı yalnızca uzun süre oyun oynama sonucu oluşmuyor. Rutin kullanım ve şarj sırasında da cihazın aşırı ısındığını söyleyen kullanıcılar var.

Anlaşılan o ki, Galaxy S25 telefonlardaki daha büyük buhar odası soğutma çözümü, %40 daha hızlı Snapdragon 8 Elite işlemcinin ürettiği ısıyı idare etmeye yetmiyor.

Samsung, henüz şikayetleri kabul etmedi. Muhtemelen yakında bir yazılım güncellemesi gelecek. Kullanıcıların bir kısmı S24'ün çok ısınması yüzünden yeni modele geçiş yaptıklarını, düzeltilmezse cihazı iade edeceklerini söylüyor.

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Samsung S25 Ultra aşırı ısınma ve pil sorunu yaşatıyor