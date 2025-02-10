Galaxy S25 Ultra şikayetleri başladı: Aşırı ısınma ve pil sorunu!

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, aşırı ısınma sorunu, belli bir modelle sınırlı değil. Ayrıca kasada hissedilebilir sıcaklık artışı yalnızca uzun süre oyun oynama sonucu oluşmuyor. Rutin kullanım ve şarj sırasında da cihazın aşırı ısındığını söyleyen kullanıcılar var.
Anlaşılan o ki, Galaxy S25 telefonlardaki daha büyük buhar odası soğutma çözümü, %40 daha hızlı Snapdragon 8 Elite işlemcinin ürettiği ısıyı idare etmeye yetmiyor.
Samsung, henüz şikayetleri kabul etmedi. Muhtemelen yakında bir yazılım güncellemesi gelecek. Kullanıcıların bir kısmı S24'ün çok ısınması yüzünden yeni modele geçiş yaptıklarını, düzeltilmezse cihazı iade edeceklerini söylüyor.Kaynakça https://www.sammyfans.com/2025/02/10/some-galaxy-s25-buyers-regret-their-purchase-due-to-overheating/ https://us.community.samsung.com/t5/Galaxy-S25/S25-Ultra-overheating-and-poor-battery-life/td-p/3127302 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: