Galaxy S25 serisindeki popüler özellik şimdi de Galaxy S24 serisine geliyor

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Samsung, yapay zeka destekli yeniliklerini sadece yeni modellerle sınırlı tutmayarak, eski cihazlara da taşımayı sürdürüyor. Son sızıntılara göre, Galaxy S25 serisinde tanıtılan "Audio Eraser" özelliği, Galaxy S24 kullanıcılarına da sunulabilir.

Bu özellik, videolardaki istenmeyen sesleri yapay zeka yardımıyla ayıklıyor. Kullanıcılar, trafik gürültüsü, rüzgar sesi veya arka plandaki rahatsız edici diğer sesleri tespit edip azaltabiliyor ya da tamamen silebiliyor. Böylece videolardaki ses kalitesi çok daha temiz hale geliyor.

"Audio Eraser" fonksiyonunun sorunsuz çalışabilmesi için güçlü bir Nöral İşlem Birimi (NPU) gerekiyor. Neyse ki, Galaxy S24 serisinde bulunan Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcileri bu özelliği destekleyecek kapasiteye sahip. Ancak, bu yapay zeka özelliğinin Galaxy S23 gibi daha eski modellere gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar, Galaxy S25 serisiyle gelen diğer yapay zeka destekli yeniliklerin de eski modellere ulaşıp ulaşmayacağını merakla bekliyor.

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Öte yandan, Samsung'un uzun süredir beklenen One UI 7.0 güncellemesini Galaxy S24 serisine sunmaması eleştirilere yol açmış durumda. Android 15’in çıkışının üzerinden beş ay geçmesine rağmen, güncelleme şu ana kadar yalnızca Galaxy S25 ve belirli bazı cihazlar için yayınlandı. Ancak, "Audio Eraser" gibi gelişmiş bir özelliğin One UI 7.0 ile birlikte S24 modellerine eklenmesi, uzun süredir bekleyen kullanıcılar için güzel bir sürpriz olabilir.

Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, sızıntılar doğruysa Galaxy S24 sahipleri yakın zamanda bu yeni özelliğe kavuşabilir. Şirketin, Galaxy S25 ile sunduğu diğer yapay zeka özelliklerini de eski modellere taşıyıp taşımayacağı ise merak konusu.

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Galaxy S25 serisindeki özellik şimdi de Galaxy S24'e geliyor