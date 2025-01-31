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    Samsung, Galaxy S25 Ultra'da S24 Ultra'daki iki büyük ekran sorununu düzeltti

    Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Samsung Galaxy S25 Ultra getirdiği pek çok yeniliğin yanında selefinde görülen bazı hataları da ortadan kaldırmış gibi görünüyor.

    Galaxy S25 Ultra selefindeki iki büyük ekran sorununu düzeltti Tam Boyutta Gör

    Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'yı tanıttı. Cihaz, selefi S24 Ultra'ya kıyasla donanım açısından büyük yenilikler getirmese de, yazılım ve yapay zeka desteğiyle dikkat çekiyor. Ekran tarafında ise, S24 Ultra'da kullanılan M13 panelin aynısı kullanılıyor ve maksimum parlaklık seviyesinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

    Ancak, yeni modelde önceki sürümde eleştirilen bazı ekran sorunlarının giderildiği belirtiliyor. Özellikle düşük parlaklık seviyelerinde görülen "kumlanma" efekti artık yaşanmıyor. Bu problem, karanlık ortamlarda veya düşük ışık koşullarında ekrana yakından bakıldığında fark ediliyordu ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyordu. Samsung'un yaptığı iyileştirmelerle birlikte bu sorun ortadan kalkmış gibi görünüyor.

    Bunun yanı sıra, Galaxy S24 Ultra'da sıkça dile getirilen bir başka ekran problemi de renk geçişlerindeki yetersizlikti. Bazı kullanıcılar, özellikle gün batımı gibi sahnelerde, renklerin keskin bantlar halinde göründüğünü ve doğal bir geçişin sağlanamadığını belirtmişti. Galaxy S25 Ultra ile birlikte bu durumun düzeltildiği ve renk geçişlerinin artık çok daha akıcı olduğu ifade ediliyor. Bu gelişme, özellikle görsel deneyimi önemseyen kullanıcılar için büyük bir artı olarak değerlendiriliyor.

    Dış yüzeyde ise, Samsung bu yıl Corning Gorilla Armor 2'yi kullanıyor. Şirket, bu malzemenin mobil cihazlar için geliştirilmiş ilk yansımayı azaltan seramik cam olduğunu belirtiyor. Önceki model olan S24 Ultra'da da yansımayı engelleyen bir kaplama bulunuyordu ancak bazı kullanıcılar, bu kaplamanın birkaç ay içinde soyulmaya başladığını dile getirmişti. Yeni nesil seramik kaplamanın bu sorunu çözüp çözmeyeceği ise zamanla anlaşılacak.

    Samsung'un yeni amiral gemisi, donanımdaki küçük değişimlerle birlikte daha çok yazılım ve yapay zeka desteğine odaklanıyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yapılan bu hamlelerin, cihazın pazardaki konumunu nasıl etkileyeceği merak konusu. Teknoloji severler, özellikle ekran iyileştirmeleri ve yeni cam teknolojisinin performansını uzun vadede değerlendirecek.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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