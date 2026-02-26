Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26'daki Audio Eraser özelliği artık diğer uygulamalarda da çalışıyor

    Samsung Galaxy S26 serisiyle birlikte gelen One UI 8.5, Audio Eraser özelliğini önemli ölçüde geliştiriyor. Yeni sürümle birlikte özellik artık üçüncü parti uygulamaları da destekliyor.

    Galaxy S26'daki Audio Eraser özelliği diğer uygulamalara geldi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 serisiyle birlikte gelen One UI 8.5, Samsung’un geçen yıl Samsung Galaxy S25 ailesi ve One UI 7.0 ile tanıttığı Audio Eraser özelliğini önemli ölçüde geliştiriyor. Yeni sürümle birlikte özellik artık üçüncü parti uygulamaları da destekliyor.

    Audio Eraser, videolardaki istenmeyen arka plan seslerini yapay zeka yardımıyla temizleyebilen bir araç. Bu araç, Galeri uygulamasında bir video izlerken yapay zeka simgesine dokunarak aktif ediliyor. Samsung’a göre geliştirilmiş Audio Eraser artık üçüncü parti uygulamalardaki canlı yayınlarda da arka plan gürültüsünü azaltabiliyor. Yani neredeyse izlediğiniz her canlı yayında kullanılabiliyor.

    Böylece Audio Eraser, yalnızca video düzenleme sırasında kullanılan bir araç olmaktan çıkıp, günlük içerik tüketiminde de işe yarayan bir özelliğe dönüşüyor. Samsung, YouTube, Netflix ve Instagram gibi popüler uygulamalar için destek sunduğunu belirtiyor.

    Galaxy S26’da Audio Eraser nasıl kullanılır?

    Galaxy S26 ve One UI 8.5 kullanıcıları, canlı yayın izlerken Audio Eraser’ı hızlı ayarlar üzerinden açabiliyor. Bu sistem, çalışma mantığı açısından Canlı Altyazı (Live Captions) özelliğine benziyor. Özelliği kullanmak için, video izlerken ekranın üst kısmından aşağı kaydırarak hızlı ayarlar panelini açıp Audio Eraser simgesine dokunmak yeterli.

    Başlangıçta Audio Eraser’ın yalnızca Snapdragon 8 Elite işlemcisi sayesinde çalıştığı söylenmişti. Ancak daha sonra One UI güncellemeleriyle birlikte Exynos işlemcili Galaxy cihazlara da getirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung tablet açılmıyor şarj olmuyor geniş 12 ay 100 gb ssangyong torres yorum opel corsa 1.4 essentia otomatik yorumlar kumho kış lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum