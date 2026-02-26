Galaxy S26'daki Audio Eraser özelliği artık diğer uygulamalarda da çalışıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 serisiyle birlikte gelen One UI 8.5, Samsung’un geçen yıl Samsung Galaxy S25 ailesi ve One UI 7.0 ile tanıttığı Audio Eraser özelliğini önemli ölçüde geliştiriyor. Yeni sürümle birlikte özellik artık üçüncü parti uygulamaları da destekliyor.

Audio Eraser, videolardaki istenmeyen arka plan seslerini yapay zeka yardımıyla temizleyebilen bir araç. Bu araç, Galeri uygulamasında bir video izlerken yapay zeka simgesine dokunarak aktif ediliyor. Samsung’a göre geliştirilmiş Audio Eraser artık üçüncü parti uygulamalardaki canlı yayınlarda da arka plan gürültüsünü azaltabiliyor. Yani neredeyse izlediğiniz her canlı yayında kullanılabiliyor.

Böylece Audio Eraser, yalnızca video düzenleme sırasında kullanılan bir araç olmaktan çıkıp, günlük içerik tüketiminde de işe yarayan bir özelliğe dönüşüyor. Samsung, YouTube, Netflix ve Instagram gibi popüler uygulamalar için destek sunduğunu belirtiyor.

Galaxy S26’da Audio Eraser nasıl kullanılır?

Galaxy S26 ve One UI 8.5 kullanıcıları, canlı yayın izlerken Audio Eraser’ı hızlı ayarlar üzerinden açabiliyor. Bu sistem, çalışma mantığı açısından Canlı Altyazı (Live Captions) özelliğine benziyor. Özelliği kullanmak için, video izlerken ekranın üst kısmından aşağı kaydırarak hızlı ayarlar panelini açıp Audio Eraser simgesine dokunmak yeterli.

Başlangıçta Audio Eraser’ın yalnızca Snapdragon 8 Elite işlemcisi sayesinde çalıştığı söylenmişti. Ancak daha sonra One UI güncellemeleriyle birlikte Exynos işlemcili Galaxy cihazlara da getirildi.

