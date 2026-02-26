Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26, spam çağrıları engelleyen Call Screening özelliğiyle geliyor: Nasıl çalışıyor?

    Galaxy S26 serisi ve One UI 8.5 ile birlikte tanıtılan Call Screening özelliği, yapay zeka yardımıyla kullanıcılarının spam ve dolandırıcılık aramalarına karşı daha iyi korunmasını sağlıyor.

    Galaxy S26, spam çağrıları engelleyen bir özellikle geliyor Tam Boyutta Gör
    Call Screening (Çağrı Tarama), Samsung Galaxy S26 serisi ve One UI 8.5 ile birlikte Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtılan en dikkat çekici yapay zeka yeniliklerinden biri oldu. Galaxy AI kapsamındaki mevcut Call Assist (Çağrı Yardımı) araçlarını genişleten bu özellik, Galaxy S26 kullanıcılarının spam ve dolandırıcılık aramalarına karşı daha iyi korunmasını sağlıyor.

    Daha önce One UI’daki Call Assist paketi ağırlıklı olarak Live Translate (Canlı Çeviri) özelliğine odaklanıyordu. Galaxy S26’nın tanıtımıyla birlikte Samsung, bu yapıya daha proaktif bir katman ekledi. Call Screening sayesinde kullanıcılar şüpheli aramaları “alo” demeden önce filtreleyebiliyor. Böylece spam, dolandırıcılık ya da bilinmeyen numaralar minimum çabayla engellenebiliyor.

    Call Screening nasıl çalışıyor?

    Galaxy S26 kullanıcıları Call Screening’i Ayarlar > Galaxy AI > Call Assist yolunu izleyerek etkinleştirebiliyor. Özellik açıldığında, ne kadar agresif çalışacağı ayarlanabiliyor. Sistem, spam ya da dolandırıcılık şüphesi taşıyan aramaları otomatik olarak filtreleyebiliyor ya da yalnızca bilinmeyen numaralar için devreye alınabiliyor.

    Galaxy S26, spam çağrıları engelleyen bir özellikle geliyor Tam Boyutta Gör
    Günlük kullanımda süreç oldukça basit. Gizli ya da tanımadığınız bir numaradan arama geldiğinde, gelen arama ekranındaki Call Assist tuşuna basıp Call Screening seçeneğini seçmek yeterli oluyor.

    Call Screening devreye girdiğinde telefon, dijital bir sesli asistan aracılığıyla çağrıyı sizin yerinize yanıtlıyor. Asistan, arayan kişiden adını ve arama nedenini belirtmesini istiyor. Tüm konuşma anlık olarak metne dönüştürülerek ekranda gösteriliyor.

    Kullanıcı, konuşmayı doğrudan dahil olmadan gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. İsterse herhangi bir anda çağrıyı devralabiliyor ya da yazdığı bir mesajın metinden sese dönüştürülerek karşı tarafa iletilmesini sağlayabiliyor. Bu yapı, kullanıcı ile arayan kişi arasında bir güvenlik tamponu oluştururken kontrolün tamamen kullanıcıda kalmasını sağlıyor.

    Call Screening, Galaxy S26 serisinde varsayılan olarak sunuluyor. One UI 8.5 güncellemesinin ilerleyen dönemde eski modellere dağıtılmasıyla birlikte özelliğin daha fazla Galaxy cihazına gelmesi bekleniyor.

    Özelliğin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebiliyor. Şu an için 13 dili destekliyor: İngilizce, Korece, Japonca, Lehçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Tayca, Vietnamca, Hintçe ve Çince.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fexadyne kullananlar yorumlar mevlut topbas yorumları krediyi erken kapatmak avantajlı mı şoför kapısı dışarıdan açılmıyor selectra memnun kalanlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro
    Apple MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum