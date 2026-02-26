Galaxy S26, spam çağrıları engelleyen Call Screening özelliğiyle geliyor: Nasıl çalışıyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Call Screening (Çağrı Tarama), Samsung Galaxy S26 serisi ve One UI 8.5 ile birlikte Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtılan en dikkat çekici yapay zeka yeniliklerinden biri oldu. Galaxy AI kapsamındaki mevcut Call Assist (Çağrı Yardımı) araçlarını genişleten bu özellik, Galaxy S26 kullanıcılarının spam ve dolandırıcılık aramalarına karşı daha iyi korunmasını sağlıyor.

Daha önce One UI’daki Call Assist paketi ağırlıklı olarak Live Translate (Canlı Çeviri) özelliğine odaklanıyordu. Galaxy S26’nın tanıtımıyla birlikte Samsung, bu yapıya daha proaktif bir katman ekledi. Call Screening sayesinde kullanıcılar şüpheli aramaları “alo” demeden önce filtreleyebiliyor. Böylece spam, dolandırıcılık ya da bilinmeyen numaralar minimum çabayla engellenebiliyor.

Call Screening nasıl çalışıyor?

Galaxy S26 kullanıcıları Call Screening’i Ayarlar > Galaxy AI > Call Assist yolunu izleyerek etkinleştirebiliyor. Özellik açıldığında, ne kadar agresif çalışacağı ayarlanabiliyor. Sistem, spam ya da dolandırıcılık şüphesi taşıyan aramaları otomatik olarak filtreleyebiliyor ya da yalnızca bilinmeyen numaralar için devreye alınabiliyor.

Tam Boyutta Gör Günlük kullanımda süreç oldukça basit. Gizli ya da tanımadığınız bir numaradan arama geldiğinde, gelen arama ekranındaki Call Assist tuşuna basıp Call Screening seçeneğini seçmek yeterli oluyor.

Call Screening devreye girdiğinde telefon, dijital bir sesli asistan aracılığıyla çağrıyı sizin yerinize yanıtlıyor. Asistan, arayan kişiden adını ve arama nedenini belirtmesini istiyor. Tüm konuşma anlık olarak metne dönüştürülerek ekranda gösteriliyor.

Kullanıcı, konuşmayı doğrudan dahil olmadan gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. İsterse herhangi bir anda çağrıyı devralabiliyor ya da yazdığı bir mesajın metinden sese dönüştürülerek karşı tarafa iletilmesini sağlayabiliyor. Bu yapı, kullanıcı ile arayan kişi arasında bir güvenlik tamponu oluştururken kontrolün tamamen kullanıcıda kalmasını sağlıyor.

Call Screening, Galaxy S26 serisinde varsayılan olarak sunuluyor. One UI 8.5 güncellemesinin ilerleyen dönemde eski modellere dağıtılmasıyla birlikte özelliğin daha fazla Galaxy cihazına gelmesi bekleniyor.

Özelliğin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebiliyor. Şu an için 13 dili destekliyor: İngilizce, Korece, Japonca, Lehçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Tayca, Vietnamca, Hintçe ve Çince.

