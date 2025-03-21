Samsung için son şans: Exynos 2600 için kritik süreç başladı

2nm GAA sürecinde ilerleme var ama yetersiz
Kaçıranlar için Samsung, uzun süredir 2nm GAA üretim sürecini geliştirmeye odaklanıyor ancak halen %30'lu verimlilik oranlarını geçebilmiş değil. Bunun aksine TSMC'nin ise aynı süreçte %50 ve üzeri verimliliğe sahip olduğu belirtiliyor. Bu gecikme ise, bir süredir geliştirildiği söylenen Exynos 2600'e zarar verebilir.
Hatırlayanlar olacaktır, Exynos 2600’un prototip üretiminin Mayıs ayında başlayacağı bildirilmişti. Ancak yonga setinin Galaxy S26 serisinde yer alabilmesi için sadece üretim verimliliğinin artması yeterli olmayacak. Samsung'un 2nm GAA sürecini planlanan süre içinde tam anlamıyla seri üretime sokabilmesi gerekiyor.
Üstelik Exynos 2500'ün de 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak Exynos 2600 üzerindeki yoğun çalışmalar, Exynos 2500’ü geri plana itmiş durumda. Dolayısıyla Galaxy S26 serisinin yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile mi çıkacağı yoksa Exynos 2600’a da yer verilip verilmeyeceği Samsung'un önümüzdeki dönemde vereceği kritik kararlardan biri olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!