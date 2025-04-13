Samsung'dan dönüş sinyali: Galaxy S26 için Exynos 2600 geliyor

Exynos 2600 Galaxy S26 serisinde geri dönebilir
Kaçıranlar için Exynos 2500 ile yaşanan başarısızlık, Samsung'un Galaxy S25 serisinde sadece Snapdragon 8 Elite'e yer vermesine neden olmuştu. Bu süreçte ise Exynos 2500 rekabete dahil olamadı. Ancak Samsung, Exynos 2600 ile bu durumu tersine çevirmeyi hedefliyor.
Exynos 2600'ün 2nm GAA (Gate-All-Around) süreciyle üretileceği ve Kasım ayında seri üretime girmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu zamanlama tutturulabilirse, Exynos 2600’ün Galaxy S26 serisinde, özellikle Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde yeniden kullanılmasını sağlayacak. Ancak bunun için halen sektör standardı olan %60-80 seviyesine çıkılması gerekiyor.
Raporlara göre Samsung'un MX Business birimi bu süreçte temkinli hareket ediyor. Öyle ki nihai karar öncesinde Exynos 2600'ün performansı, enerji verimliliği ve üretim kararlılığı detaylı biçimde analiz edilecek. Zira bu yonganın Galaxy S26 ailesinde yer alması sadece teknik başarı değil, aynı zamanda stratejik ve finansal bir karar olacak.
Diğer yandan, Samsung Foundry’nin 2nm süreçte rakipleri olan TSMC ve Intel'i geride bırakabilmesi halinde, şirketin yarı iletken güvenilirliğinde yeni bir sayfa açılabilir. Exynos 2600’ün başarılı bir şekilde pazara sunulması, sadece mobil işlemci pazarında değil, Samsung’un genel yonga stratejisinde de belirleyici olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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