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    Samsung, One UI 7 güncellemesi alacak yeni telefonları duyurdu

    Samsung One UI 7 güncellemesinin kararlı sürümü için güncelleme takvimi belli oldu. Peki yeni sürüm hangi Galaxy cihazlara geliyor veya ne zaman ulaşacak? İşte detaylar...
    Samsung, One UI 7 güncellemesi alacak yeni cihazları duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7 güncellemesi için çalışmaları tamamladı ve yeni sürümün çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor. Hatta yakın tarihte Samsung, 7 Nisan itibarıyla kademeli olarak dağıtıma başlayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise One UI 7.0 güncellemesi alacak cihazların detaylı listesi paylaşıldı. 

    One UI 7.0 alacak Samsung telefonlar

    Yeni paylaşılan listeye göre Samsung, yeni güncellemeyi Galaxy S22, S21 ve S21 FE olmak üzere daha eski modellere de ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca listede birinci ve ikinci nesil dışında tüm Galaxy Z Fold& Flip modellerinin yer aldığını söyleyelim. Galaxy Tab cephesinde ise, S6 Lite, S8 serilerine kadar uzanacak.

    Öte yandan, One UI 7'yi alacak birden fazla Galaxy A telefonu da olacak, bu yüzden listenin henüz tamamlanmadığını biliyoruz ve yakında tekrar güncellendiğini görebiliriz. Samsung şimdilik sadece bu cihazları açıkladı. Ancak firmanın güncelleme garantisi verdiği tüm Galaxy cihazlar Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak.

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S24 , S24+ ve S24 Ultra
    • Galaksi S24FE
    • Galaxy S23 , S23+ ve S23 Ultra
    • Galaksi S23FE
    • Galaxy S22 , S22+ ve S22 Ultra
    • Galaxy S21 , S21+ ve S21 Ultra
    • Galaksi S21FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6
    • Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5
    • Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4
    • Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S9 , Tab S9+ ve Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S8 , Tab S8+ ve Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S6 Lite (2024) ve Tab S6 Lite (2022)
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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