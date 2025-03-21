Samsung, One UI 7 güncellemesi alacak yeni telefonları duyurdu

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 7 güncellemesi için çalışmaları tamamladı ve yeni sürümün çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor. Hatta yakın tarihte Samsung, 7 Nisan itibarıyla kademeli olarak dağıtıma başlayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise One UI 7.0 güncellemesi alacak cihazların detaylı listesi paylaşıldı.

One UI 7.0 alacak Samsung telefonlar

Yeni paylaşılan listeye göre Samsung, yeni güncellemeyi Galaxy S22, S21 ve S21 FE olmak üzere daha eski modellere de ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca listede birinci ve ikinci nesil dışında tüm Galaxy Z Fold& Flip modellerinin yer aldığını söyleyelim. Galaxy Tab cephesinde ise, S6 Lite, S8 serilerine kadar uzanacak.

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Öte yandan, One UI 7'yi alacak birden fazla Galaxy A telefonu da olacak, bu yüzden listenin henüz tamamlanmadığını biliyoruz ve yakında tekrar güncellendiğini görebiliriz. Samsung şimdilik sadece bu cihazları açıkladı. Ancak firmanın güncelleme garantisi verdiği tüm Galaxy cihazlar Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak.

Galaxy S serisi

Galaxy S24 , S24+ ve S24 Ultra

Galaksi S24FE

Galaxy S23 , S23+ ve S23 Ultra

Galaksi S23FE

Galaxy S22 , S22+ ve S22 Ultra

Galaxy S21 , S21+ ve S21 Ultra

Galaksi S21FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6

Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5

Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4

Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9 , Tab S9+ ve Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8 , Tab S8+ ve Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024) ve Tab S6 Lite (2022)

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Samsung, One UI 7 güncellemesi alacak yeni cihazları duyurdu