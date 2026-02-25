Galaxy S26 lansmanı öncesi Samsung'dan Apple'a seri gönderme

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Apple’a gönderme yaparak Galaxy S26 serisini tanıtmaya devam ediyor. iPhone'un fotoğraf düzenleme sınırlamalarıyla dalga geçtiği videonun ardından şirket, gece çekimine odaklanan yeni bir reklam videosu hazırlamış.

Samsung, Galaxy S26 tanıtım videosunda Apple'ı tiye aldı 21 sa. önce eklendi

Galaxy S26 serisi gece çekimlerinde iddialı geliyor

Samsung mobile resmi hesabı üzerinden paylaşılan klipte iPhone kullanıcısı, evlilik teklifi anını ölümsüzleştirecek bir fotoğraf çekmeye çalışıyor ama bir türlü en iyi pozu yakalayamıyor. Çiftler tekrar tekrar poz vermek zorunda kalıyor.

Samsung, yeni reklam videosunda iPhone’un gece çekimlerinde çok başarısız olduğuna vurgu yapıyor. Öyle ki, son kısımda “Gece çekiminde yeni bir seviye” ifadesini görüyoruz. Galaxy S26 serisinin düşük ışık performansının ne derece iyileştirildiğini elbette Unpacked etkinliği sırasında göreceğiz.

Ancak, şunu belirtmek gerekiyor. Samsung, son iki reklamında da Apple’ın amiral gemisi iPhone 17 Pro Max ile bir kıyaslama yapmıyor. Reklamlarda üç sensörlü kare şeklinde kamera modülüne sahip eski iPhone’ların kullanılması dikkat çekici.

