Galaxy S26 serisinin tasarım şeması paylaşıldı: Daha ince gövde ve dahası

Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S26 için yeni detaylar ortaya çıktı. Ice Universe, temel Galaxy S26 modelinin 6,9 mm kalınlıkta olacağını belirtiyor. Bu, Galaxy S25'in 7,2 mm'lik kalınlığına kıyasla yaklaşık %4 oranında daha ince bir gövde anlamına geliyor.

Galaxy S26 serisi sızdırıldı: Daha ince gövde ve dahası

Daha ince tasarım, cihazın elde daha rahat tutulmasını sağlayacak olsa da, bu durumun pil kapasitesine etki etme ihtimali de bulunuyor. Bilindiği üzere Galaxy S25 modeli 4.000 mAh kapasiteli bir pile sahipti. Yeni modelin benzer kapasitede kalıp kalmayacağı henüz netleşmiş değil.

Tam Boyutta Gör Sızıntılara göre Samsung, Galaxy Unpacked 2026 etkinliğini 25 Şubat 2026'da gerçekleştirecek. Etkinliğin teması yine yapay zekâ olacak ve Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri tanıtılacak. Ayrıca bu etkinlikle Samsung, üç yıl aradan sonra yeniden San Francisco'ya dönmüş olacak. En son Galaxy S23 serisi burada tanıtılmıştı.

Öte yandan, Galaxy S26 Ultra modelinin tasarımıyla ilgili yeni ipuçları da var. Sızıntılar, cihazın daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacağını ve böylece Note serisinden miras kalan kutu formunun tamamen terk edileceğini gösteriyor.

Galaxy S26 serisi önemli kamera iyileştirmeleriyle gelebilir 6 gün önce eklendi

Son olarak, Güney Koreli yayın MK News, Samsung'un Galaxy S26 serisi için 35 milyon adetlik satış hedefi belirlediğini duyurdu. Şirket, bu satışların 24 milyonunun 2026'nın ilk yarısında gerçekleşmesini bekliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy S25 serisi 2025'in ilk yarısında 22 milyon satışla bu hedefin gerisinde kalmıştı.

