Galaxy S26 serisinin tasarım şeması paylaşıldı: Daha ince gövde ve dahası

Galaxy S26 serisi sızdırıldı: Daha ince gövde ve dahası
Daha ince tasarım, cihazın elde daha rahat tutulmasını sağlayacak olsa da, bu durumun pil kapasitesine etki etme ihtimali de bulunuyor. Bilindiği üzere Galaxy S25 modeli 4.000 mAh kapasiteli bir pile sahipti. Yeni modelin benzer kapasitede kalıp kalmayacağı henüz netleşmiş değil.
Öte yandan, Galaxy S26 Ultra modelinin tasarımıyla ilgili yeni ipuçları da var. Sızıntılar, cihazın daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacağını ve böylece Note serisinden miras kalan kutu formunun tamamen terk edileceğini gösteriyor.
Son olarak, Güney Koreli yayın MK News, Samsung'un Galaxy S26 serisi için 35 milyon adetlik satış hedefi belirlediğini duyurdu. Şirket, bu satışların 24 milyonunun 2026'nın ilk yarısında gerçekleşmesini bekliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy S25 serisi 2025'in ilk yarısında 22 milyon satışla bu hedefin gerisinde kalmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...