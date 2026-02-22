Galaxy S26 serisi, yeni gürültü azaltma algoritmasıyla daha iyi fotoğraflar çekecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 serisinin kamera donanımında büyük yenilikler beklenmese de, yeni bir sızıntı Samsung’un yazılım tarafında önemli iyileştirmeler yaptığını gösteriyor. İddiaya göre şirket, Galaxy S26 ailesinde fotoğraf kalitesini artırmak için yeni bir gürültü azaltma algoritması kullanıyor.

Yeni görüntü işleme sistemi ve 24 MP modu geliyor

Bilgiler, X platformunda paylaşımlarıyla bilinen güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’ten geliyor. Kaynağa göre Galaxy S26 serisi, özellikle gökyüzü gibi geniş ve tek renkli alanlarda görülen “çizgi” ya da ton geçişi hatalarını ortadan kaldıran güncellenmiş bir görüntü işleme sistemiyle geliyor. Bu da mavi gökyüzünün daha pürüzsüz ve homojen görünmesini sağlayabilir; yani renk geçişlerinde daha az bozulma ve yapaylık görülebilir.

Ayrıca söylentilerde geçen 24 MP çekim modu da yeniden gündemde. Bu mod sayesinde, fotoğraflarda daha yüksek detay seviyesi sunulacak. Daha önceki iddialar da Samsung’un 12 MP varsayılan çekim ile tam çözünürlük modu arasında denge kuran 24 MP’lik yeni bir seçenek sunacağını öne sürmüştü. Eğer yeni gürültü azaltma sistemi bu özellikle birlikte gelirse, 24 MP modunda daha temiz ve daha doğal sonuçlar elde etmek mümkün olabilir.

Elbette tüm bu iddiaların doğruluğu, Samsung Galaxy S26 serisi 25 Şubat'ta resmi olarak tanıtıldığında ve gerçek kullanım testleri yapıldığında netleşecek. Yeni seri, kamera donanımında büyük değişiklikler bekleyenler için hayal kırıklığı olsa da, daha gelişmiş yazılımsal işlemeyle daha iyi fotoğraf kalitesi sunabilir.

