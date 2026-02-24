Giriş
    Galaxy S26 serisinin AB Enerji Etiketleri ortaya çıktı: Pil ömründe büyük artış!

    Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtımına bir gün kala telefonların AB Enerji Etiketleri ortaya çıktı. Peki bu etiketler telefonlar hakkında neler söylüyor?         

    Galaxy S26 serisini AB Enerji Etiketleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ ve Samsung Galaxy S26 Ultra modelleri yarın resmi olarak tanıtılacak. Lansmandan önce telefonların zorunlu AB Enerji Etiketleri ortaya çıktı. Bu etiketler, telefonların pil ömrü, enerji derecelendirme, batarya çevrim sayısı ve dayanıklılık seviyeleri gibi bilgileri ortaya koyuyor.

    AB Enerji Etiketleri neler söylüyor?

    Bu bilgilere göre, Galaxy S26 serisi, Galaxy S25 serisine göre önemli oranda yüksek pil ömrü sunacak gibi görünüyor. Temel model Galaxy S26, AB'nin testlerine göre tek şarjla 51 saat kullanım süresi sunarken, S26+ ve S26 Ultra 55 saat kullanım süresi sunacak. Galaxy S25 serisinde bu süreler sırasıyla 37 saat 16 dakika, 43 saat 38 dakika ve 44 saat 54 dakika olarak belirtilmişti.

    Galaxy S26 serisini AB Enerji Etiketleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 serisinde sadece temel modelin batarya kapasitesinde 300 mAh artış gerçekleşecek. Diğer modeller aynı batarya kapasitesine sahip olacak. Dolayısıyla pil ömründeki artış, daha verimli işlemci ve ekran gibi diğer faktörlerden kaynaklanıyor gibi görünüyor. 

    Ancak Galaxy S26 serisinin bataryaları, S25 serisine göre daha düşük çevrim ömrüne sahipler. Galaxy S25 serisindeki bataryalar %80 kapasite için 2000 çevrim ömrüyle derecelendirilirken, S26 serisinde çevrim ömrü 1200 olarak belirtiliyor. Bu da, yeni serinin bataryalarının daha kısa ömürlü olduğu anlamına geliyor.

    Etiketlerdeki diğer bilgilere göre, serideki tüm cihazlar toza ve suya karşı IP68 sertifikasına sahip. Cihazlar, dayanıklılık tarafında düşmeye karşı A derecesi alırken, tamir edilebilirlik puanları ise C seviyesinde. Bu değerler geçen seneki modellerle aynı. Genel enerji puanı ise A olarak derecelendiriliyor, geçen seneki seri ise B enerji derecesine sahipti.

