Galaxy S27 Pro ve Ultra, ön kamerada yıllardır beklenen yeniliği getirebilir

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında tanıtması beklenen Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modelleriyle ön kamera tarafında dikkat çeken bir değişikliğe hazırlandığı öne sürülüyor. Son sızıntılara göre şirket, Galaxy S23 serisinden bu yana kullandığı 12 MP ön kamera sensörünü geride bırakarak 16 MP çözünürlüğe sahip yeni bir sensöre geçiş yapabilir. İddialar, bu yeni sensörün kare formatta tasarlanacağını ve Apple'ın Center Stage özelliğine benzer akıllı kadrajlama yeteneklerini mümkün kılacağını da gösteriyor.

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Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın ön kamerasında donanım ve yazılım birlikte gelişebilir

Paylaşılan bilgilere göre Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni ön kamera sistemi yalnızca çözünürlük artışıyla sınırlı kalmayacak. Kare formatta geliştirildiği iddia edilen 16 MP sensör, farklı ekran yönlendirmelerinde daha geniş görüntü alanı sunarak yazılımsal kırpma işlemlerine daha fazla esneklik sağlayabilir. Bu yaklaşım, özellikle görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcının telefonunu fiziksel olarak döndürmesine gerek kalmadan dikey ve yatay kullanım senaryoları arasında daha doğal geçiş yapılmasını mümkün hale getirebilir.

Tam Boyutta Gör Bu iddialar, Apple'ın iPhone 17 serisiyle sunduğu Center Stage yaklaşımıyla benzerlik taşıyor. Söz konusu sistem, kare sensörden alınan geniş görüntü sayesinde yapay zekâ destekli kırpma ve takip algoritmalarını kullanarak kullanıcıyı kadrajın merkezinde tutabiliyor. Böylece telefonun konumu değişmese bile görüntü, ekran yönüne uygun şekilde yeniden düzenlenebiliyor. Samsung'un benzer bir çözüm geliştirmesi halinde Android tarafında da bu kullanım senaryosunun yaygınlaşması mümkün olabilir.

Sızıntı, Samsung'un ürün segmentasyonu konusundaki mevcut stratejisini sürdüreceğine de işaret ediyor. Buna göre yalnızca Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin yeni 16 MP kare sensöre sahip olması beklenirken, standart Galaxy S27 ile Galaxy S27 Plus modellerinin mevcut 12 MP ön kamerayı koruyabileceği belirtiliyor.

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Galaxy S27 Pro ve Ultra, ön kamerada beklenen yeniliği getiriyor

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