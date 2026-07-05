Galaxy S27 Pro ve Ultra, ön kamerada yıllardır beklenen yeniliği getirebilir

Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın ön kamerasında donanım ve yazılım birlikte gelişebilir
Paylaşılan bilgilere göre Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni ön kamera sistemi yalnızca çözünürlük artışıyla sınırlı kalmayacak. Kare formatta geliştirildiği iddia edilen 16 MP sensör, farklı ekran yönlendirmelerinde daha geniş görüntü alanı sunarak yazılımsal kırpma işlemlerine daha fazla esneklik sağlayabilir. Bu yaklaşım, özellikle görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcının telefonunu fiziksel olarak döndürmesine gerek kalmadan dikey ve yatay kullanım senaryoları arasında daha doğal geçiş yapılmasını mümkün hale getirebilir.
Sızıntı, Samsung'un ürün segmentasyonu konusundaki mevcut stratejisini sürdüreceğine de işaret ediyor. Buna göre yalnızca Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin yeni 16 MP kare sensöre sahip olması beklenirken, standart Galaxy S27 ile Galaxy S27 Plus modellerinin mevcut 12 MP ön kamerayı koruyabileceği belirtiliyor.