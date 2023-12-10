Samsung, çocuklara yönelik Galaxy Tab A9 ailesini tanıttı

Galaxy Tab A9 Kids Edition tanıtıldı
Samsung, Endonezya’da Galaxy Tab A9 Kids Edition ve Galaxy Tab A9+ Kids Edition cihazlarını tanıttı. Her iki cihaz da çocukların izleme süresini sınırlandırmak için kapsamlı ebeveyn denetim araçlarıyla geliyor. Cihazlar, çocuklar için güvenli olmaları için darbelere karşı özel bir kasayla birlikte geliyor. Samsung Kids yazılım paketi, blok kodlama oyunu Crocro, yemek pişirme uygulaması Cooki, şarkı söyleme ve dans uygulaması Lisa’s Music Band ve çizim ve boyama uygulaması Bobby’s Canvas ile geliyor.
Ön siparişler açıldı
8.7 inçlik Galaxy Tab A9 modeli HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunarken 11 inç boyutundaki Galaxy Tab A9+ ise FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Küçük model MediaTek Helio G99’dan büyük model ise Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 işletim sisteminden güç alan her iki cihaz da 4/8GB bellek ve 64/128GB depolama seçeneklerine sahip.
Her iki cihaz da Endonezya’da ön siparişe açıldı. 12-17 Aralık arasında ön sipariş veren müşteriler Puffy kılıfına, Crayon kalemine, özel çıkartmalara, 20W şarj cihazına ve bir yıllık Samsung Care+ planına sahip olacak. Galaxy Tab A9 Kids Edition’ın fiyatı yaklaşık 210 dolar, 5G bağlantısını destekleyen Galaxy Tab A9+ Kids Edition’ın fiyatı ise yaklaşık 320 dolar olarak belirlenmiş. Umarız Samsung, çocuklara yönelik ürünlerini küresel pazarda da satışa çıkarır.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.