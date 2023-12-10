Samsung, çocuklara yönelik Galaxy Tab A9 ailesini tanıttı

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab serisi ile tablet pazarında önemli bir yere sahip olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu seriyi güçlendirmeye devam ediyor. Firmanın yeni tanıttığı ürünler hem çocuklara hem de ebeveynlere güvenli bir dijital ortam sağlıyor.

Galaxy Tab A9 ve A9 Plus satışa çıkıyor 1 ay önce eklendi

Galaxy Tab A9 Kids Edition tanıtıldı

Samsung, Endonezya’da Galaxy Tab A9 Kids Edition ve Galaxy Tab A9+ Kids Edition cihazlarını tanıttı. Her iki cihaz da çocukların izleme süresini sınırlandırmak için kapsamlı ebeveyn denetim araçlarıyla geliyor. Cihazlar, çocuklar için güvenli olmaları için darbelere karşı özel bir kasayla birlikte geliyor. Samsung Kids yazılım paketi, blok kodlama oyunu Crocro, yemek pişirme uygulaması Cooki, şarkı söyleme ve dans uygulaması Lisa’s Music Band ve çizim ve boyama uygulaması Bobby’s Canvas ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Ebeveynler, cihazların günlük ekran sınırlarını ayarlayabilecek ve çocuklara özel ek uygulama ve oyunlar indirebilecek. Bu tabletler aynı zamanda gözlere zararlı olabilecek mavi ışığın ekrandan yayılmasını engelleyen Göz Konfor Kalkanı özelliğine de sahip.

Ön siparişler açıldı

8.7 inçlik Galaxy Tab A9 modeli HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunarken 11 inç boyutundaki Galaxy Tab A9+ ise FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Küçük model MediaTek Helio G99’dan büyük model ise Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 işletim sisteminden güç alan her iki cihaz da 4/8GB bellek ve 64/128GB depolama seçeneklerine sahip.

Her iki cihaz da Endonezya’da ön siparişe açıldı. 12-17 Aralık arasında ön sipariş veren müşteriler Puffy kılıfına, Crayon kalemine, özel çıkartmalara, 20W şarj cihazına ve bir yıllık Samsung Care+ planına sahip olacak. Galaxy Tab A9 Kids Edition’ın fiyatı yaklaşık 210 dolar, 5G bağlantısını destekleyen Galaxy Tab A9+ Kids Edition’ın fiyatı ise yaklaşık 320 dolar olarak belirlenmiş. Umarız Samsung, çocuklara yönelik ürünlerini küresel pazarda da satışa çıkarır.



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Galaxy Tab A9 Kids Edition tanıtıldı