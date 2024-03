Samsung Galaxy Tab A9+ için Android 14 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, son yıllarda hayata geçirdiği güncelleme politikası ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda birçok cihazı için Android 14 tabanlı One UI 6 işletim sistemini yayınlayan firma, şimdi de bu güncellemeyi Galaxy Tab A9+ için sunuyor.

Galaxy Tab A9+ için One UI 6 güncellemesi çıktı

Samsung Galaxy Tab A9+, yaklaşık 6 ay önce Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 işletim sistemi ile satışa çıkmıştı. Kullanıcıların merakla beklediği One UI 6 güncellemesi, geçtiğimiz saatlerde Endonezya ve Filipinler’de yayınladı. Android 14 ve One UI 6’nın yeniliklerini içeren X216BXXU1BXA7 isimli güncelleme Samsung’un Aralık 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. İndirme boyutu yaklaşık 5GB olan güncelleme kablosuz olarak cihazın Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsünden indirilebilir. Güncellemenin küresel olarak yayınlanmasının birkaç hafta alabileceğini hatırlatalım.

Android 14 tabanlı One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel, Galeri için Yapay zekâ özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) beraberinde getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Tüm bunların yanı sıra One UI 6; klavye için yeni emoji tasarımları, tabletler için Windows bağlantısı, yenilenen hızlı ayarla, kilit ekranı özelleştirmeleri, yenilenmiş güvenlik katmanı gibi özellikler ile desteklenen cihazları yeniliyor.

