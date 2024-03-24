Samsung Galaxy Tab A9+ için Android 14 güncellemesi yayınlandı

Galaxy Tab A9+ için One UI 6 güncellemesi çıktı
Samsung Galaxy Tab A9+, yaklaşık 6 ay önce Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 işletim sistemi ile satışa çıkmıştı. Kullanıcıların merakla beklediği One UI 6 güncellemesi, geçtiğimiz saatlerde Endonezya ve Filipinler’de yayınladı. Android 14 ve One UI 6’nın yeniliklerini içeren X216BXXU1BXA7 isimli güncelleme Samsung’un Aralık 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. İndirme boyutu yaklaşık 5GB olan güncelleme kablosuz olarak cihazın Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsünden indirilebilir. Güncellemenin küresel olarak yayınlanmasının birkaç hafta alabileceğini hatırlatalım.
Android 14 tabanlı One UI 6 neler sunuyor?
Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel, Galeri için Yapay zekâ özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) beraberinde getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Tüm bunların yanı sıra One UI 6; klavye için yeni emoji tasarımları, tabletler için Windows bağlantısı, yenilenen hızlı ayarla, kilit ekranı özelleştirmeleri, yenilenmiş güvenlik katmanı gibi özellikler ile desteklenen cihazları yeniliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...