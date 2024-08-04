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    Galaxy Tab A9+ ‘Kids Edition’ duyuruldu

    Dünyanın en büyük akıllı telefon ve tablet üreticilerinden olan Samsung, ürünlerine yeni varyasyonlar eklemeye devam ediyor. Firma, çocuklar için yeni Galaxy Tab A9+ modelini duyurdu.
    Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition Tam Boyutta Gör
    Android tablet pazarının lideri olan Samsung, farklı topluluklara hitap etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çocuklara yönelik birçok farklı tablet satışa çıkaran firma, şimdi de Galaxy Tab A9+ için benzer bir program başlattı.

    Çocuklara özel Galaxy Tab A9+ tanıtıldı

    Geçtiğimiz aylarda Galaxy Tab A9 ailesinin çocuklara yönelik versiyonunu Endonezya’da ön siparişe açan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdi de Galaxy Tab A9+ Kids Edition'ı ABD’de satışa çıkardı. 11 inç 90Hz ekranını, Snapdragon 695 yonga setini, 4GB belleğini ve 64GB depolama kapasitesini koruyan yeni tablet, çocuklara yönelik bazı iyileştirmeler içeriyor.

    Galaxy Tab A9+ Kids Edition satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Firmanın yeni tableti, “Puffy Cover” adı verilen çocuklara yönelik dayanıklı bir tablet kılıfı ile geliyor. Esnek, hafif ve darbelere dayanıklı olan bu kılıf, çocukların tablete zarar vermeden kullanmalarını sağlıyor. Puffy Cover, standart Galaxy Tab A9+ sahipleri için de 34.99$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Kılıfın yanı sıra bu tablet, “Crayo-Pen” kalemi ile geliyor ve çocukların yaratıcı projeler yapmasına yardımcı oluyor. Tablet, Samsung Kids uygulaması ile ebeveynlerin çocuklara özel kurallar ve denetinmler koymasına izin veriyor. Mavi, sarı ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Tab A9+ Kids Ediiton, 269$ fiyat etiketi ile ABD’de satışa sunuldu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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