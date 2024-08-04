Galaxy Tab A9+ ‘Kids Edition’ duyuruldu

Teknoloji Editörü
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Android tablet pazarının lideri olan
Samsung, farklı topluluklara hitap etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çocuklara yönelik birçok farklı tablet satışa çıkaran firma, şimdi de Galaxy Tab A9+ için benzer bir program başlattı.
Çocuklara özel Galaxy Tab A9+ tanıtıldı
Geçtiğimiz aylarda Galaxy Tab A9 ailesinin çocuklara yönelik versiyonunu Endonezya’da ön siparişe açan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdi de
Galaxy Tab A9+ Kids Edition'ı ABD’de satışa çıkardı. 11 inç 90Hz ekranını, Snapdragon 695 yonga setini, 4GB belleğini ve 64GB depolama kapasitesini koruyan yeni tablet, çocuklara yönelik bazı iyileştirmeler içeriyor.
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Firmanın yeni tableti,
“Puffy Cover” adı verilen çocuklara yönelik dayanıklı bir tablet kılıfı ile geliyor. Esnek, hafif ve darbelere dayanıklı olan bu kılıf, çocukların tablete zarar vermeden kullanmalarını sağlıyor. Puffy Cover, standart Galaxy Tab A9+ sahipleri için de 34.99$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Kılıfın yanı sıra bu tablet, “ Crayo-Pen” kalemi ile geliyor ve çocukların yaratıcı projeler yapmasına yardımcı oluyor. Tablet, Samsung Kids uygulaması ile ebeveynlerin çocuklara özel kurallar ve denetinmler koymasına izin veriyor. Mavi, sarı ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Tab A9+ Kids Ediiton, 269$ fiyat etiketi ile ABD’de satışa sunuldu.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.