Galaxy Tab Active 3 en zor koşullar için tasarlandı

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Samsung’un zorlu ortam koşulları için tasarladığı Active mobil cihaz serisi uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde pazardaki varlığını devam ettiriyor. Galaxy Tab Active 3 serinin en güçlüsü ve dayanıklısı olacak.

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Galaxy Tab Active 3 özellikleri

Galaxy Tab Active 3 modeli 8 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. MIL-STD-810H sertifikası ile en zorlu koşullara askeri standartlarda dayanıklı olan tablet IP68 ile de su altında kullanılabiliyor. S-Pen kalemi ise bu sertifikalara dahil değil.

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Exynos 9810 yonga setinden gücünü alan Galaxy Tab Active 3 modeli 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. 5050mAh kapasiteli batarya USB 3.1 Tip-C üzerinden hızlı şarj oluyor. Ayrıca batarya olmadan sadece USB bağlantısı ile de çalışacak yeteneğe sahip.

WiFi 6 ve LTE ile verimli internet bağlantısı sunabilen tablet modelinin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Galaxy Tab Active 3 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-tab-active-3-official-world-toughest-jobs

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