Galaxy Tab Active 3 en zor koşullar için tasarlandı

Samsung’un zorlu ortam koşulları için tasarladığı Active mobil cihaz serisi uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde pazardaki varlığını devam ettiriyor. Galaxy Tab Active 3 serinin en güçlüsü ve dayanıklısı olacak.İlginizi Çekebilir İlk kez büyük ekranlı tabletlere talep arttı
Galaxy Tab Active 3 özellikleri
Galaxy Tab Active 3 modeli 8 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. MIL-STD-810H sertifikası ile en zorlu koşullara askeri standartlarda dayanıklı olan tablet IP68 ile de su altında kullanılabiliyor. S-Pen kalemi ise bu sertifikalara dahil değil.
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Exynos 9810 yonga setinden gücünü alan Galaxy Tab Active 3 modeli 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. 5050mAh kapasiteli batarya USB 3.1 Tip-C üzerinden hızlı şarj oluyor. Ayrıca batarya olmadan sadece USB bağlantısı ile de çalışacak yeteneğe sahip.
WiFi 6 ve LTE ile verimli internet bağlantısı sunabilen tablet modelinin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Galaxy Tab Active 3 için henüz bir fiyat açıklanmadı.
https://www.sammobile.com/news/galaxy-tab-active-3-official-world-toughest-jobs Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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