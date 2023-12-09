Galaxy Tab Active 5 yakında geliyor: Kilit özellikleri belli oldu

Galaxy Tab Active 5 yakında geliyor
Kaçıranlar için Galaxy Tab Active 5, Eylül 2022'de tanıtılan Galaxy Tab Active 4 Pro'nun halefi niteliğinde olacak. Bugünki sızıntı ise, tabletin iki farklı sürümde satışa çıkacağını gösteriyor.. Bunlar Wi-Fi varyantı (SM-X300) ve 5G modeli (SM-X306B) olacak. Görünüşe göre Samsung, Pro yerine yalnızca temel sürüme yer verecek.
Galaxy Tab Active 5'in spesifik detaylarına gelecek olursak, suya ve toza dayanıklılık (IP68), düşmeye karşı koruma ve rakım, sıcaklık, titreşim ve nem gibi zorlu koşullara karşı dayanıklılık sunması muhtemel. Tabletin kalbinde ise, 128GB depolama ve 6GB RAM ile eşleştirilen Exynos 1380 yonga seti bulunacak.
Tab Active 5'in önceki serilerde olduğu gibi S-Pen desteğini koruması bekleniyor. Gücünü ise 15W şarj destekli 4.900mAh pilden alacak. Ancak değiştirilebilir pil tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Tablet hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Hatırlamak gerekirse, geçtiğimiz yıl tanıtılan Tab Active 4 Pro ise, 10,1 inç LCD ekran, Snapdragon 778G yonga seti, 13MP arka, 8MP ön kamera ve 7.600mAh pil ile kullanıcılara sunulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.