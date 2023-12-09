Tam Boyutta Gör Samsung, zorlu şartlar ve dış mekan kullanımları için tasarlanan Galaxy Tab Active serisi çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Galaxy Tab Active 5 modeli, FCC and Safety Korea platformlarında listelenmiş ve varlığı doğrulanmıştı. Şimdi de Galaxy Tab Activeserisinin son üyesi, TDRA sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Ocak ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alabilir.

Galaxy Tab Active 5 yakında geliyor

Kaçıranlar için Galaxy Tab Active 5, Eylül 2022'de tanıtılan Galaxy Tab Active 4 Pro'nun halefi niteliğinde olacak. Bugünki sızıntı ise, tabletin iki farklı sürümde satışa çıkacağını gösteriyor.. Bunlar Wi-Fi varyantı (SM-X300) ve 5G modeli (SM-X306B) olacak. Görünüşe göre Samsung, Pro yerine yalnızca temel sürüme yer verecek.

Galaxy Tab Active 5'in spesifik detaylarına gelecek olursak, suya ve toza dayanıklılık (IP68), düşmeye karşı koruma ve rakım, sıcaklık, titreşim ve nem gibi zorlu koşullara karşı dayanıklılık sunması muhtemel. Tabletin kalbinde ise, 128GB depolama ve 6GB RAM ile eşleştirilen Exynos 1380 yonga seti bulunacak.

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Tab Active 5'in önceki serilerde olduğu gibi S-Pen desteğini koruması bekleniyor. Gücünü ise 15W şarj destekli 4.900mAh pilden alacak. Ancak değiştirilebilir pil tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Tablet hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Hatırlamak gerekirse, geçtiğimiz yıl tanıtılan Tab Active 4 Pro ise, 10,1 inç LCD ekran, Snapdragon 778G yonga seti, 13MP arka, 8MP ön kamera ve 7.600mAh pil ile kullanıcılara sunulmuştu.

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Galaxy Tab Active 5 yakında geliyor: Kilit özellikleri belli oldu