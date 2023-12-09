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    Anlık Bildirim

    One UI 6.1 güncellemesi yepyeni bir özellikle geliyor! Pil sınırlama

    Galaxy cihazlar için kullanıma sunulacak One UI 6.1 güncellemesinden bazı ekran görüntüleri sızdı. Yeni sürüm, pil sağlığına odaklanan yepyeni bir özellikle geliyor.
    One UI 6.1 yepyeni bir özellikle geliyor! Pilinizi koruyacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung tarafından yakın tarihte tanıtılan One UI 6.0, Galaxy cihazlar özelinde birçok yenilikle karşımıza çıktı. Öyle ki bunlar arasında UltraHDR desteği, önemli paylaşım menüsü değişiklikler ve çok daha fazla özelleştirme seçeneği yer alıyordu. Şimdi bu sürümün dağıtımı sürerken, One UI 6.1'e ait bazı ekran görüntüleri internete sızdı. Yeni güncelleme, kullanıcıları sevindirecek yepyeni bir özellikle geliyor!

    One UI 6.1 yepyeni bir özellikle geliyor!

    Kaçıranlar için One UI 6.1 güncellemesinin ana odak noktasının yapay zekâ olacağı söyleniyor. Öyle ki çok sayıda AI destekli özellik ve Bixby'den daha yetenekli yeni bir dijital ses asistanının da tanıtabileceği belirtilmişti. Ancak görünüşe göre yenilikler bunlarla sınırlı değil.

    Sızdırılan görüntülere göre One UI 6.1 ile kullanıma sunulacak özelliklerden biri de, temel olarak telefonunuzun daha doğru şarj edilmesini sağlayan pil koruma özelliği olacak. Pil koruma özelliğinin halihazırda One UI arayüzünde bulunduğunu belirtelim. Ancak kullanıcılara artık çok daha fazla seçenek sunulacak.

    One UI 6.1 yepyeni bir özellikle geliyor! Pilinizi koruyacak Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görüntüye göre One UI 6.1, üç farklı pil koruma seçeneği ile geliyor. Bunlar ''Basit'', ''Uyarlanabilir'' ve ''Maksimum'' olarak karşımıza çıkacak. İlki, pilin yüzde 100'e ulaşması halinde şarj işlemini durduracak ve %95'e ulaştığında tekrar şarj edilmesini sağlayacak. İkinci yani Uyarlanabilir seçeneği ise, şarj işlemcinin %85'ten itibaren yavaşlatılmasını ve siz uyanmadan önce %100'e ualşmasını hedefliyor.

    One UI 6.1'deki üçüncü seçenekte ise, şarj işlemi %80'de aniden kesilecek ve pil kapasitesi bununla sınırlı olacak. Böylece pil hücrelerinin daha uzun süreler verimli kalması hedefleniyor. One UI 6.1 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağına dair bir zaman çizelgesi yok. Ancak Galaxy S24 serisinin ardından muhtemelen tüm uygun Galaxy akıllı telefon ve tabletler için kullanılabilir olacak. Bu nedenle Ocak ayında kullanıma sunulacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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