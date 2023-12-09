One UI 6.1 güncellemesi yepyeni bir özellikle geliyor! Pil sınırlama

One UI 6.1 yepyeni bir özellikle geliyor!
Kaçıranlar için One UI 6.1 güncellemesinin ana odak noktasının yapay zekâ olacağı söyleniyor. Öyle ki çok sayıda AI destekli özellik ve Bixby'den daha yetenekli yeni bir dijital ses asistanının da tanıtabileceği belirtilmişti. Ancak görünüşe göre yenilikler bunlarla sınırlı değil.
Sızdırılan görüntülere göre One UI 6.1 ile kullanıma sunulacak özelliklerden biri de, temel olarak telefonunuzun daha doğru şarj edilmesini sağlayan pil koruma özelliği olacak. Pil koruma özelliğinin halihazırda One UI arayüzünde bulunduğunu belirtelim. Ancak kullanıcılara artık çok daha fazla seçenek sunulacak.
One UI 6.1'deki üçüncü seçenekte ise, şarj işlemi %80'de aniden kesilecek ve pil kapasitesi bununla sınırlı olacak. Böylece pil hücrelerinin daha uzun süreler verimli kalması hedefleniyor. One UI 6.1 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağına dair bir zaman çizelgesi yok. Ancak Galaxy S24 serisinin ardından muhtemelen tüm uygun Galaxy akıllı telefon ve tabletler için kullanılabilir olacak. Bu nedenle Ocak ayında kullanıma sunulacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.