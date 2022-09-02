Samsung Galaxy Tab Active4 Pro sahneye çıkıyor

Zorlu dış ortam koşullarında çalışan kurumsal firmalar veya profesyoneller için hazırlanan Samsung Galaxy Tab Active4 Pro tablet modeli S Pen ayrıntısı ile de sınıfında öne çıkmayı başarıyor.
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro özellikleri ve fiyatı
- 10.1 inçlik 1920x1200 TFT LCD ekran
- Snapdragon 778G yonga seti
- 4GB/6GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 7600mAh batarya
- 830 Avro başlangıç
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro tablet modeli firmanın dayanıklılık odaklı son ürünü oldu. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken özel kasa kaplaması dayanıklılığı sağlayan etken. Ayrıca ağırlıklı olarak fiziksel tuşlara yer veriliyor. Parmak izi okuyucu da Home tuşuna entegre edilmiş.
S Pen kalem yan tarafta yer alırken GPS, 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC şeklinde son dönem bağlantı teknolojileri de mevcut. Gövdenin kalınlığı ise 10.2mm olarak belirlenmiş. Dayanıklılık sertifikaları olarak IP68 ve MIL-STD-810H yer alıyor. Bataryanın da sistemi kapatmadan değiştirilebildiğini de belirtelim. Satışlar ilk olarak Avrupa’da başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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