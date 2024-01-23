Samsung Galaxy Tab Active 5 fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung’un CES 2024 fuarında görücüye çıkan dayanıklılık odaklı Galaxy Tab Active 5 tablet modelinin ABD fiyatı da belli oldu. Tabletin işletmelere özel bir versiyonu da aynı dönemde satışta olacak.

Samsung Galaxy Tab Active 5 özellikleri ve fiyatı

8 inçlik HD 120Hz ekran

Exynos 1380 yonga seti

6GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

13MP arka kamera

5MP ön kamera

Wi-Fi 6, opsiyonel 5G, çift SIM

5050mAh batarya

549$ başlangıç

Galaxy Tab Active 5 yakında geliyor: Kilit özellikleri belli oldu 1 ay önce eklendi

Samsung Galaxy Tab Active 5 tablet modeli 12 metreden düşmelere dayanıklı bir kılıfı mevcut. Ekran ise Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Atanmış Active tuşu ile çeşitli fonksiyonlar çalıştıran tabletin yan kısmında bir parmak izi okuyucusu mevcut. Galaxy Tab Active 5 ve Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition modelleri Mart ayında piyasada olacak.

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Samsung Galaxy Tab Active 5 tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı