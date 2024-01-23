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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab Active 5 fiyatı belli oldu

    Samsung Galaxy Tab Active 5 tablet modeli 12 metreden düşmelere dayanabilen kasası ve opsiyonel 5G modemi ile zorlu şartlarda kesintisiz bir kullanım tecrübesi sunuyor.
    Samsung Galaxy Tab Active 5 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un CES 2024 fuarında görücüye çıkan dayanıklılık odaklı Galaxy Tab Active 5 tablet modelinin ABD fiyatı da belli oldu. Tabletin işletmelere özel bir versiyonu da aynı dönemde satışta olacak.

    Samsung Galaxy Tab Active 5 özellikleri ve fiyatı

    • 8 inçlik HD 120Hz ekran
    • Exynos 1380 yonga seti
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • Wi-Fi 6, opsiyonel 5G, çift SIM
    • 5050mAh batarya
    • 549$ başlangıç

    Samsung Galaxy Tab Active 5 tablet modeli 12 metreden düşmelere dayanıklı bir kılıfı mevcut. Ekran ise Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Atanmış Active tuşu ile çeşitli fonksiyonlar çalıştıran tabletin yan kısmında bir parmak izi okuyucusu mevcut. Galaxy Tab Active 5 ve Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition modelleri Mart ayında piyasada olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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