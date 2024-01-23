Samsung Galaxy Tab Active 5 fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy Tab Active 5 özellikleri ve fiyatı
- 8 inçlik HD 120Hz ekran
- Exynos 1380 yonga seti
- 6GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 13MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- Wi-Fi 6, opsiyonel 5G, çift SIM
- 5050mAh batarya
- 549$ başlangıç
Samsung Galaxy Tab Active 5 tablet modeli 12 metreden düşmelere dayanıklı bir kılıfı mevcut. Ekran ise Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Atanmış Active tuşu ile çeşitli fonksiyonlar çalıştıran tabletin yan kısmında bir parmak izi okuyucusu mevcut. Galaxy Tab Active 5 ve Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition modelleri Mart ayında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.