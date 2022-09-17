Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Tab S6 ve Galaxy Tab S6 Lite için One UI 4.1.1 güncellemesi yayınlandı

    2019 ve 2020 yılının sevilen tabletleri Galaxy Tab S6 ve Galaxy Tab S6 Lite, yeni One UI güncellemelerine kavuştu. Çoklu görev iyileştirmeleri sunan güncelleme, Avrupa’da yayınlandı.
    Oy Ver

    Galaxy Tab S6 serisi yeni One UI güncellemesi alıyor
    Tam Boyutta Gör

    Uzun bir süre iPad serisi ile tek başına rekabet eden Samsung, Galaxy Tab S serisi ile ciddi bir başarı elde etti. 2019 yılında çıkan Galaxy Tab S6 ve daha sonrasında gelen Galaxy Tab S6 Lite, kısa sürede Android dünyasındaki en sevilen tabletlerden olmuştu. Hala güncelleme desteği alan tabletler, yeni yazılım güncellemesine kavuştu.

    Görev çubuğu ile geliyor

    Galaxy Tab S6 ve Galaxy Tab S6 Lite, yılın başlarında Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesini almıştı. Cihazlar, şimdi de One UI 4.1.1 güncellemesine kavuşuyor. One UI 4.1.1, Android 12L tarzında görev çubuğu ile geliyor. Ayrıca güncelleme, çoklu görünüm ve Pop-Up pencereleri için yeni hareket seçenekleri sunuyor.

    Galaxy Tab S6 serisi yeni One UI güncellemesi alıyor
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme, normal ve Google Meet aramaları için yeni arka plan efektleri, dosyalar için optimize edilmiş arama motoru, yenilenmiş duvar kağıtları ve kilit ekran özelleştirmeleri sunuyor. Samsung Klavye de güncelleme ile yenilenmiş özelliklere sahip oluyor. One UI 4.1.1, her iki cihazda aynı özelliklere sahip ancak Galaxy Tab S6 Lite, Bixby Vision’ın optik karakter tanıma özelliğine sahip olmayacak. Galaxy Tab S6, ağustos güvenlik güncellemesi ile gelirken S6 Lite, eylül güvenlik güncellemesi ile geliyor. Her iki cihaz da bazı Avrupa ülkelerinde güncellemeyi almaya başladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız