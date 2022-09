Galaxy Tab S6 ve Galaxy Tab S6 Lite için One UI 4.1.1 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Uzun bir süre iPad serisi ile tek başına rekabet eden Samsung, Galaxy Tab S serisi ile ciddi bir başarı elde etti. 2019 yılında çıkan Galaxy Tab S6 ve daha sonrasında gelen Galaxy Tab S6 Lite, kısa sürede Android dünyasındaki en sevilen tabletlerden olmuştu. Hala güncelleme desteği alan tabletler, yeni yazılım güncellemesine kavuştu.

Görev çubuğu ile geliyor

Galaxy Tab S6 ve Galaxy Tab S6 Lite, yılın başlarında Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesini almıştı. Cihazlar, şimdi de One UI 4.1.1 güncellemesine kavuşuyor. One UI 4.1.1, Android 12L tarzında görev çubuğu ile geliyor. Ayrıca güncelleme, çoklu görünüm ve Pop-Up pencereleri için yeni hareket seçenekleri sunuyor.

Güncelleme, normal ve Google Meet aramaları için yeni arka plan efektleri, dosyalar için optimize edilmiş arama motoru, yenilenmiş duvar kağıtları ve kilit ekran özelleştirmeleri sunuyor. Samsung Klavye de güncelleme ile yenilenmiş özelliklere sahip oluyor. One UI 4.1.1, her iki cihazda aynı özelliklere sahip ancak Galaxy Tab S6 Lite, Bixby Vision’ın optik karakter tanıma özelliğine sahip olmayacak. Galaxy Tab S6, ağustos güvenlik güncellemesi ile gelirken S6 Lite, eylül güvenlik güncellemesi ile geliyor. Her iki cihaz da bazı Avrupa ülkelerinde güncellemeyi almaya başladı.

